Bursa İnegöl'den 170 dolayında firmanın yer aldığı İstanbul Mobilya Fuarı devam ederken, İnegöl protokolü de sektörün vitrini konumundaki organizasyonda İnegöllü mobilyacıları yalnız bırakmadı.

BURSA (İGFA) - Dünyanın önde gelen mobilya organizasyonları arasında yer alan İstanbul Mobilya Fuarı, 27 Ocak Salı günü kapılarını açtı. MOSFED tarafından düzenlenen ve Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen organizasyonda toplamda 600 firma yer alırken, İnegöl bu yıl da fuarda en güçlü şekilde temsil edilen şehirlerden biri oldu.

İnegöl Mobilyasını temsilen yaklaşık 170 firma, sektörün vitrini konumundaki organizasyonda yerini aldı.

PROTOKOL İNEGÖLLÜ MOBİLYACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Modern ve modüler mobilyalardan lüks tasarımlara, bebek, çocuk ve genç odası mobilyalarından, yatak, ofis, otel ve dış mekan koleksiyonlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle tüm ürün gruplarının bulunduğu fuarda, İnegöllü firmalar özgün modelleri ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekti.

Fuarın ikinci gününde; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinden oluşan heyette İstanbul Mobilya Fuarı'nı ziyaret ederek İnegöllü sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Her iki fuar alanında da İnegöllü mobilyacıların stantlarını tek tek ziyaret eden ve İnegöl'ü başarıyla temsil eden firmaların yetkilileriyle bir araya gelen heyet, fuara ilişkin bilgi alıp istişarelerde bulundu. İnegöl protokolü, katılımcılara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaret sırasında İnegöl mobilya sektörünün hem yurt içi hem de uluslararası pazardaki güçlü konumuna dikkat çekilirken, fuarların sektörün gelişimi, yeni iş birlikleri ve ihracatın artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.