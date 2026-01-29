İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekoviç ve beraberindeki heyeti İzmir'de konuk etti.

İZMİR (İGFA) - Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz Toktobekoviç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Kardeş şehir olan İzmir ve Bişkek arasındaki ilişkiler başta olmak üzere ticari ve turistik iş birliği olanakları konuşuldu.

Başkan Tugay, Kırgız heyetini, 21 Mart'ta İzmir'de yapmayı planladıkları bahar bayramı kutlamalarına davet etti. Tugay aynı zamanda Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un adını İzmir'de bir kütüphanede ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Chyngyz (Çıngız) Toktobekoviç'i ve beraberindeki Kırgızistan heyetini konuk etti.

Göreve geldikten sonra ikinci şehir ziyaretini İzmir'e düzenleyen Başkonsolos Chyngyz Toktobekoviç, Başkan Dr. Cemil Tugay'ı İzmir Sanat'ta ziyaret etti. Görüşmede Başkan Tugay ve Başkonsolos Toktobekoviç'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, Kırgız Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Muavin Konsolosları Esen Almasbekov, İliyaz Shanyev ve Başkonsolos Yardımcısı İlyaz İsmailov eşlik etti.

'KARDEŞ ŞEHİR BİŞKEK İLE İLİŞKİLERİ CANLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Kırgızistan heyetini İzmir'de misafir etmekten mutlu olduklarını ifade eden Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir'in Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ile kardeş şehir olmasına karşın ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

İki şehir arasında ilişkilerin geliştirilmesi için özel çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Tugay, 'Bu dönemde iki şehir arasındaki ilişkileri mutlaka canlandırmak istiyoruz. Burada Türk Dili Ailesi Günü kutladık. İzmir'de okuyan Türk cumhuriyetlerinden herkesi davet ettik. 40 civarında Kırgız öğrencimiz geldi. Bişkek ile ilişkileri başlatmamız lazım. Biz, Kırgızistan'a kendimizi çok yakın hissediyoruz. Ticaretin gelişmesi, yatırımların gerçekleşmesi için de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üstüme düşen bir şey varsa yapmaya hazırım. Bizim Kırgızistan'la, Azerbaycan'la, Kazakistan'la, Türkmenistan'la, Özbekistan'la ilişkilerimiz mutlaka gelişmeli. Gelecekte bu bölgeler ve oradaki potansiyel çok önemli olacak. Birbirimizi desteklememiz lazım' şeklinde konuştu.