Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte ilçede hizmete açılan yeni Hükümet Konağı ve diğer kamu binalarında incelemelerde bulundu.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük'te yapımı tamamlanan yeni Hükümet Konağı, kamu birimlerinin taşınması ile hizmete girdi. İlçeyi ziyaret eden Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile birlikte; Hükümet Konağı ve diğer kamu binalarında incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, Gölcük Hükümet Konağı'nda hizmet vermeye başlayan kamu birimlerini tek tek gezerek tamamlanan çalışmalar hakkında Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer'den bilgi aldı.

Vali Aktaş, Gölcük ziyaretine AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz'ın da katılımıyla Barbaros Hayrettin Paşa Lisesi ile başladı. Yeni eğitim-öğretim döneminde hizmete giren lisede öğretmenlerle bir araya gelen Vali Aktaş daha sonra sırasıyla; Gölcük Hükümet Konağı, Gölcük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube-İstihbarat Şube hizmet katı, yeni dönemde eğitime açılan Şehit İsmail Demircan İlkokulu, Saraylı Konak Restorasyonu İnceleme, Yüzbaşılar Mahallesi'ndeki Donanma İlkokulu inşaatı, Değirmendere Özel Eğitim Uygulama Okulu inşaatı, Yukarı Halıdere bulunan tarihi hamam restorasyonu, Değirmendere Yalı Evleri yanında bulunan ve kütüphaneye dönüştürülmesi planlanan tescilli binada incelemelerde bulundu.

TEDAVİ GÖREN HASTALARI ZİYARET ETTİLER

İnceleme gezisi sonrası Vali Aktaş, Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Saadettin Hülagü, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan'ın da katılımıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ettiler. Hastane Başhekimi Op.Dr. Aziz Çardak'ın makamına konuk olan heyet son olarak Düzağaç aile Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında hekimlerden bilgiler aldılar.