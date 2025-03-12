Bursa'da İnegöl Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, Polonya’nın Bydgoszcz şehrinde 8 Temmuz - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Eurobackyards 13” projesini duyurdu. Programa katılmak için son başvuru tarihi 15 Nisan 2025.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - Hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla özellikle gençlere yönelik fırsatlar sunmaya gayret eden İnegöl Belediyesi’nde bir süre önce açılan Eurodesk Temas Noktası, Eurobackyards 13 programını duyurdu.

8 Temmuz – 26 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek programa sağlanacak hibe ile katılımcıların; yol, yemek ve konaklama masraflarının karşılanacağı bildirildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ EURODESK TEMAS NOKTASI SÜRECE NASIL KATKI SAĞLIYOR?

İnegöl Belediyesi’nin Arge Müdürlüğü bünyesinde AB ve Dış İlişkiler Birimi içerisinde hizmet veren Eurodesk Temas Noktası, bu ve benzeri programlarda katılımcılara koordinasyon ve danışmanlık noktasında katkı sağlıyor. Gençlere fayda sağlayacak programları takip edip duyurusunu yapan İnegöl Belediyesi, başvuru süreci programa katılım noktasında yönlendirmeler yapıyor.

İnegöl Belediyesi Eurodesk Noktasından yapılan açıklamada, Eurobackyards 13 projesinin Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 8 Temmuz - 26 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bir Avrupa Dayanışma Programı girişimi olduğu belirtilerek, "Bu proje kapsamında Avrupa'dan gelen gönüllüler, yerel çocuklar ve gençlerle birlikte açık hava etkinlikleri ve oyunlar düzenleyecektir. Gönüllüler, Bydgoszcz'daki oyun alanlarında toplanarak, kültürel etkileşimleri artırmak ve uluslararası ortamı teşvik etmek amacıyla kendi ülkelerine dair interaktif sunumlar yapacaklardır. Proje, dil ve kültürel engelleri azaltmayı, yabancı kültürlere dair stereotiplerle mücadele etmeyi, aktif rekreasyonu ve özellikle uluslararası gönüllülüğü teşvik etmeyi hedeflemektedir. Gönüllüler için konaklama, yemek, ulaşım ve cep harçlığı gibi ihtiyaçlar Wiatrak Vakfı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, gönüllüler için Lehçe dil dersleri de organize edilecektir. Başvurular 15 Nisan 2025 tarihine kadar kabul edilmektedir.” denildi.

BAŞKAN TABAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, Eurodesk Temas Noktası ve sağladığı imkanlardan söz ederek gençlere çağrıda bulundu. İnegöl Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Ofisimiz içerisinde yer alan Eurodesk Temas Noktasının gençler adına önemli fırsatlar sunan bir merkez olduğunu ifade eden Taban, belediye hizmet binasında bulunan Eurodesk Temas Noktasına tüm gençlerimizi davet etti.