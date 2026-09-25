Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ve Gölcük'ün ardından Kandıra'da hayata geçireceği Saygınlar Kulübü'nün çalışmalarında sona gelindi. 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin buluşma noktası olacak ve onlara aktif bir yaşam alanı sunacak tesis, kısa süre sonra hizmete alınacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü Projesi, Kocaeli'ye yayılıyor.

Bu kapsamda Saygınlar Kulübü'nün bir yenisi, Kandıra'da hizmet vermeye hazırlanıyor. Kandıra Orman İşletme Şefliği'nin eski hizmet binasında yürütülen yenileme çalışmalarında sona gelinirken, kullanım alanlarına ait malzemelerin yerleştirme ve kurulum işlemleri devam ediyor. Kandıra Saygınlar Kulübü'nün çok kısa süre içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

Toplam 1300 metrekare alanda konumlanan tesis, 160 metrekare kapalı alana sahip. İçerisinde; çok amaçlı salon, divanhane, eğitim atölyesi, kafe ve depo alanının yanı sıra kadın ve erkek mescitleri ile tuvaletler yer alıyor. Açık bahçe alanı da 65 yaş üstü büyüklerin sosyal etkinliklere katılabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar arasında yer alıyor. Saygınlar Kulübü'nde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal bağlarını güçlendirmeleri, bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları ve aktif bir yaşam sürdürmeleri amacıyla farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirilecek.

6 FARKLI TOPLULUK YER ALACAK

Kandıra Saygınlar Kulübü'nde; Akademi, Yeşil Sevenler, Sağlıklı Yaşam, Kültür ve Sanat, Torun ve 5 Çayı olmak üzere 6 farklı topluluğun faaliyet göstermesi planlanıyor. Akademi Topluluğu'nda zekâ oyunları, satranç, sudoku ve hafıza çalışmalarıyla birlikte dijital okuryazarlık, akıllı telefon ve tablet kullanımı, güvenli internet, dolandırıcılıktan korunma ve değerler eğitimi gibi çalışmalar yapılacak. Yeşil Sevenler Topluluğu ise aromatik bitki yetiştiriciliği, doğa yürüyüşleri, geri dönüşüm, sıfır atık, piknik ve hobi bahçeleri faaliyetleriyle üyeleri doğayla buluşturacak.

Sağlıklı Yaşam Topluluğu kapsamında sağlıklı beslenme seminerleri ve atölyeleri, günlük egzersizler, farkındalık çalışmaları, diyetisyen desteği, yaşlı öz bakım eğitimi ile yaşlı psikolojisi ve sosyal destek çalışmaları gerçekleştirilecek. Kültür ve Sanat Topluluğu'nda ise Saygınlar Korosu, tiyatro eğitimi, kültürel sunumlar, belgesel gösterimleri, tarihi ve turistik mekân ziyaretleri, tiyatro ve sinema etkinlikleri ile el sanatları atölyeleri düzenlenecek.

KUŞAKLAR ARASI DAYANIŞMAYA KATKI

Torun Topluluğu ile büyüklerin bilgi ve tecrübelerini genç kuşaklara aktarmaları ve kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor. Torunlarla oyun saatleri, masal ve hikâye anlatımları, ortak el işi çalışmaları, fotoğraf sergileri ve teknoloji buluşmaları bu kapsamda gerçekleştirilecek. 5 Çayı Topluluğu ise çay ve sohbet buluşmaları, anı paylaşım saatleri, bilgi ve kelime oyunları, özel gün buluşmaları ve kadınlara özel 5 çayı etkinlikleriyle üyelerin bir araya gelmesine imkân sağlayacak.