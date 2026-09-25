İzmit Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını Dernekler Yerleşkesinde düzenlenen programda bir araya getirirken, etkinlikte yapımı tamamlanma aşamasındaki Şehit Yakınları ve Gazi Evi'nin müjdesi verildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen 19 Eylül Gaziler Günü programı Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Programa Başkan Vekili Lütfü Obuz'un yanı sıra Başkan Yardımcıları Nilgün İrteni, İlker Ulusoy, Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Ercan Balseçen, Cemal Dolanbey, Cengiz Özcan, Celal Hülür, Özcan Özer, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Recep Sağlık ve çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediyesi Başkan Vekili Lütfü Obuz, 'Bugün bu topraklarda özgürce ve başımız dik yaşayabiliyorsak, bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin cesaretine, fedakârlığına ve vatan sevgisine borçluyuz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve yaşayan kahramanlarımız gazilerimiz, bizim için daima çok özel bir yere sahip. İzmit Belediyesi olarak sizlerin yanında olmayı bir görevden öte, gönül borcu olarak görüyoruz' DEDİ.

Bu anlayışla 2022 yılında Şehit ve Gazi Birimimizi kurduklarını anlatan Başkan Vekili Obuz, 'Hastane ulaşımından ayni ve nakdi desteklere, düzenli ziyaretlerden ihtiyaçların ilgili birimlerimize ulaştırılmasına kadar pek çok alanda sizlerin yanında olmaya devam ediyoruz. Şimdi bu çalışmalarımızı daha da ileri taşıyacak önemli bir adım atıyoruz. Bulvar üzerinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Şehit Yakınları ve Gazi Evimiz, sizlerin bir araya gelebileceği kalıcı bir buluşma noktası olacak. Burada sohbet edeceğiz, dayanışmayı büyüteceğiz. Psikolojik destekten sosyal ve kültürel etkinliklere kadar farklı alanlarda hizmet sunacağız. Belediyemizin ilgili birimleri de ihtiyaç duyduğunuz konularda doğrudan sizlerle buluşabilecek' diye konuştu.