25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası'nda, 33 yıldır aynı üniformayı giyen ve aynı hayatı paylaşan ikiz kardeşlerin hikayesi dikkat çekiyor. Ahmet ve Mehmet Berber, aynı gün doğdu, aynı gün itfaiyeci oldu, aynı gün evlendi. İki kardeş, 33 yıldır İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için omuz omuza görev yapıyor.

İZMİR (İGFA) - Her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası, yangın ve kurtarma çalışmalarında görev yapan itfaiyecilerin özverisini bir kez daha gündeme taşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan 56 yaşındaki ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Berber'in 33 yıllık meslek hayatı ise bu özverinin sıra dışı hikâyelerinden birini oluşturuyor. Aynı gün doğan, aynı gün itfaiyeci olan ve aynı gün evlenen kardeşler, 33 yıldır İzmir'in dört bir yanında can kurtarmak için omuz omuza görev yapıyor. Dört çocuklu bir ailenin tek yumurta ikizleri olan Ahmet ve Mehmet Berber'in ortaklığı meslek hayatıyla sınırlı kalmadı.

Aynı gün kız istemeye giden, aynı gün nişanlanan ve aynı gün düğün yapan kardeşlerin evleri de yan yana. Giydikleri kıyafetlerden evlerindeki eşyalara, kullandıkları araçlardan yaptıkları alışverişlere kadar hayatlarının pek çok detayı yıllardır birbirine benziyor.

'BİR DAHA DÜNYAYA GELSEM YİNE İTFAİYECİ OLURUM'

Tekeli Organize Sanayi Bölgesi'nde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Ahmet Berber, 33 yıllık meslek hayatının tamamını itfaiyede geçirdiğini söyledi. Evli ve iki kız çocuğu babası Berber, 'İtfaiye bizim evimiz oldu. Burada büyüdük. Göreve başladığımızda çok gençtik. Hayatımızın büyük bölümü burada geçti. İtfaiye benim için yaşam tarzı, yaşam biçimi. Biz bu mesleğimizi yaparken evlendik, çocuklarımızı yetiştirdik, okuttuk. Bir daha dünyaya gelsem yine itfaiyeci olurum' dedi.

MESLEKTE UNUTAMADIĞI OLAYLAR VAR

33 yıllık meslek hayatında çok sayıda yangın, kaza ve kurtarma operasyonuna katılan Berber'in hafızasında bazı vakalar ayrı yer tutuyor. Berber, 'Tire'de bir trafik kazasında ikiz kardeşlerin cesedini çıkardık. O göreve de itfaiyede çalışan iki ayrı ikiz kardeşle gitmiştik' dedi.

Ahmet Berber'in 33 yıllık meslek hikayesini farklı kılan bir başka unsur ise tek yumurta ikizi Mehmet'le hayatlarının neredeyse her anını birlikte yaşamaları. Kardeşiyle aynı kıyafetleri giydiklerini, aynı eşyaları kullandıklarını ve hayatlarının büyük bölümünü birlikte geçirdiklerini anlatan Berber, 'Biz Mehmet'le hiç ayrı gezmedik. İşe beraber gittik, düğünü beraber yaptık. Eşlerimizi istemeye aynı gün gittik. Evimizdeki eşyalara, giydiğimiz elbiseye varıncaya kadar her şeyimiz aynıydı. Sivil hayatımızda da yaptığımız işler aynıydı' diye konuştu.

İkizlerin benzerliği, yıllar geçmesine rağmen çevrelerindekiler için hâlâ şaşırtıcı. Kendi çocuklarının ve torunlarının da zaman zaman kendilerini karıştırdığını belirten Berber, 'Alıştık bu duruma. Çok fark etmiyor bizim için' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ DA BİZİ ROL MODEL OLARAK ALGILADI'

İkiz kardeşlerin birlikte sürdürdüğü hayat, çocuklarının meslek seçimlerine de yansıdı. Berber, 'Biz aynı mesleği yapınca çocuklarımız da bizi rol model olarak gördü. Kızım diş hekimliği okudu. Küçük kızım da aynı bölümü seçti. Kardeşimin oğlu veteriner hekimliği okudu, kardeşi de aynı bölümü seçti. Bizim onların üzerinde güzel etkimiz var. Biz mutluyuz' diye konuştu.

33 yıllık meslek hayatında herhangi bir pişmanlık yaşamadığını belirten Ahmet Berber, disiplinin kendisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Berber, 'Mesleğimi hakkıyla yaptım. Meslek hayatıma baktığım zaman 'Bunu böyle yapsaydım, iyi olurdu' demedim. İşim konusunda çok disiplinliyim' dedi. Genç itfaiyecilere de seslenen Berber, 'İşimi seviyorum. Olumsuzluklar yaşayabilirsin ama işine küsme. Kişiye küsebilirsin, daralabilirsin ama işine kesinlikle küsme. İşine sahip çık. Kutsal bir iş yapıyorsun' diye konuştu.

'İNSANLARIN KAÇTIĞI YERDE SİZ İÇERİYE GİRİYORSUNUZ'

Ödemiş İtfaiye Grubu'nda itfaiye çavuşu olarak görev yapan 56 yaşındaki Mehmet Berber de 33 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapıyor. Evli, iki oğlu ve torunu olan Mehmet Berber, itfaiyeciliğin yalnızca bir iş değil, büyük bir sevgi ve özveri gerektiren yaşam biçimi olduğunu belirterek, 'İtfaiyeciliği çok sevmeniz lazım. Bu parayla yapılacak bir iş değil. İnsanların kaçtığı yerde siz içeriye giriyorsunuz. Severek yapmadığınız zaman yapamazsınız. Heyecanlı, hızlı, riskli bir iş' dedi. İtfaiyeciliğin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyleyen Berber, 'İçine girdiğiniz zaman yangının, ölümün, kazanın her çeşidini görüyorsunuz. Bu değişik bir meslek. Gönüllü olmanız lazım' diye konuştu. Görev sırasında uzun süre dinlenmeden çalıştıklarını anlatan Berber, 'Bir yangına giriyorsunuz, üç saat, beş saat çalışıyorsunuz. Geri geliyorsunuz veya yolda başka bir yangına gidiyorsunuz. Bazen iki gün evde dinlenemiyorsunuz' dedi. Tüm zorluklarına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Berber, 'Her şeye rağmen bir daha dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım. Mesleğimi çok seviyorum' ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİMLE ÇALIŞMAK KEYİFLİ'

İkiz kardeşi Ahmet'le aynı mesleği yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen Mehmet Berber, itfaiyecilikte olay yerinde doğru karar vermenin önemine dikkat çekti. Berber, 'Kardeşimle çalışmak keyifli. İtfaiyeciliğin kitabı yok. Mutlaka belli kuralları var ama bazen olay yerinde karar verirsiniz. Verdiğiniz kararı uygularsınız' dedi.