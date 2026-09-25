Bursa'da Nilüfer Belediyesi, iş arayanlar ile iş verenleri buluşturduğu toplu iş mülakatıyla 125 kişiye istihdam kapısı araladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, istihdamın güçlenmesi ve yeni iş fırsatlarının oluşması hedefiyle iş arayanlar ile iş verenleri aynı çatı altında buluşturdu. Trend Kurumsal Hizmetler iş birliğiyle gerçekleştirilen mülakatta iş arayan adaylar, personel arayan firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki iş mülakatına 3'ü engelli birey olmak üzere toplam 125 kişi başvurdu. Firma temsilcileriyle görüşme yapan adaylar, niteliklerine uygun pozisyonlar için değerlendirildi. Görüşmeler neticesinde gerekli şartları sağlayan adaylar, firmaların bünyesindeki açık kadrolara yerleştirildi.