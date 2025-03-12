Bursa İnegöl Belediyesi’nin teravih programları kapsamında Hafız Halil İbrahim Baş Yeniceköy Çarşı Camisi cemaatiyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı boyunca birbirinden değerli hafızları vatandaşlarla buluşturduğu teravih programları devam ediyor. Bu programlar kapsamında Hafız Halil İbrahim Baş, Salı akşamı Yeniceköy Mahallesine konuk oldu. Yeniceköy Çarşı Camisinde teravih namazı öncesi kuranı kerim tilavetleriyle gönülleri mest eden Hafız Halil İbrahim Baş, ardından teravih namazını da kıldırdı.

BAŞKAN TABAN VATANDAŞLARIN RAMAZANINI KUTLADI

Kuranı kerim tilaveti ve teravih namazına Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı. Teravih sonrası mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Başkan Taban, vatandaşların ramazanını tebrik edip bölgenin sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik istişarelerde bulundu.