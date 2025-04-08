Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında 2024 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. İnegöl Belediyesi’nin 1 yıllık karnesi niteliğindeki rapor, oy çokluğuyla kabul edildi. Öte yandan, 2024 yılı Meclis Denetim Raporuna göre İnegöl Belediyesi’nin 45 milyon 677 bin 153 TL bütçe fazlası vererek mali tabloda örnek bir sonuç ortaya koyduğu ifade edildi.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı Pazartesi günü gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste 2024 yılı Faaliyet Raporu da masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Alper Taban Başkanlığında gerçekleşen mecliste gündem maddelerinin görüşülmesinin öncesinde 2024 yılı Meclis Denetim Raporu Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Sargın tarafından okundu.

İNEGÖL BELEDİYESİ BÜTÇEDE GELİR FAZLASI VERDİ

Denetim raporuna göre İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın mali disiplin hamlesinin bütçe fazlası oluşturarak şehirdeki yeni yatırımların yolunu açmaya devam ettiği görüldü. İnegöl Belediyesi, 2024 yılı bütçesinde gelir fazlası vererek başarılı bir mali yönetim örneği sergiledi. Belediyenin net geliri 1.568.402.446,61 TL olarak gerçekleşirken, giderleri ise 1.522.725.293,39 TL oldu. Bu veriler doğrultusunda İnegöl Belediyesi, 2024 yılında 45.677.153,22 TL bütçe fazlası verdi.

BAŞKAN TABAN’IN MALİ DİSİPLİN HAMLESİ ÖRNEK OLUYOR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban görev süresi boyunca mali disiplin konusunda ciddi önlemler alırken gelinen noktada belediye bütçesi yatırıma dönüştürülmeye devam ediliyor. Gelir fazlasının oluşmasında, belediyenin bütçeyi etkin ve disiplinli bir şekilde yönetmesi etkili oldu. Harcamaların dikkatli bir şekilde planlanması, tasarrufa öncelik verilmesi ve personel sayısında verimliliğe odaklanan yaklaşım bu başarıda belirleyici rol oynadı.

BÜTÇE FAZLASI ŞEHRE YATIRIM OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Başkan Alper Taban’ın hamlesiyle gerçekleşen bütçe fazlası şehirdeki yeni yatırımların yolunu açıyor. İnegöl Belediyesi hem hizmet kalitesinden ödün vermeden hem de mali dengeyi koruyarak önemli bir finansal başarıya imza atıyor. Gelir fazlası veren bütçenin, İnegöl halkına daha fazla yatırım ve hizmet olarak geri dönmesi hedefleniyor.

AYNI KARARLILIKLA YOLA DEVAM

Başkan Alper Taban, İnegöl Belediyesi’nin bu mali başarısının önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir olması için çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

2024 YILI FAALİYET RAPORU OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Denetim raporunun okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemin 4’üncü maddesinde İnegöl Belediyesi’nin 2024 yılı faaliyet raporu masaya yatırıldı. Faaliyet raporu görüşmesinde kural gereği Meclis Başkanlığına Başkanvekili Fevzi Dülger geçti. Belediye Başkanı Alper Taban ise meclis sırasında geçerek konunun görüşülmesini takip etti. Parti grupları sırasıyla söz alarak faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerini yaptı. İnegöl Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu Saadet Partisi Demokrat Parti Grubu ile CHP grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYE SEÇİMİ YAPILDI

Gündemin 7’nci maddesinde ise İnegöl Belediyesi İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi, görev süreleri ve üye seçimi ele alındı. 9 mevcut komisyonun 5’er kişilik mevcut haliyle 1 yıl süreyle devam etmesi oy birliği ile kabul edildi. Açık oylama ile yapılan üye seçimleri sonucunda ise komisyonlar şu şekilde oluştu:

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Fevzi Dülger, Ayhan Güleç, Necmettin Çamlıdere, Faruk Toptaş, Özgür Öztürk

Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu: Hatice Tuna, Ömer Faruk Baştürk, Sadettin Erdoğan, Cihan Demirtaş, Murat Balakuş

Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Selahattin Külcü, Hasan Özdemir, Ferhat Mengi, Cihan Demirtaş, Fikret Bayram

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Derya Uysal Tuncay, Halide Serpil Şahin, Sadettin Erdoğan, Yüksel Usta, Fatih Mücahid Berber

Doğal Afetler Komisyonu: Fevzi Dülger, Murat Aydın, Ferhat Mengi, Ali Akal, Özgür Öztürk

Plan ve Bütçe Komisyonu: Süleyman Yılmaz, Mehmet Sargın, Ali Toprak, Nadim Sancar, Murat Balakuş

Çevre Sağlık Komisyonu: Derya Uysal Tuncay, Hatice Tuna, Cavit Ünalan, Murat Tunç Bircan, Özgür Öztürk

Ulaşım ve Trafik Komisyonu: Mehmet Akif Kılıç, Bekir Bekil, Selim Emre Aydın, Ali Akal, Fatih Mücahid Berber

Turizm Komisyonu: Melih Ateş, Kani Ademoğlu, Murat Aydın, Yücel Erim, Fatih Mücahid Berber

ENCÜMEN ÜYELİKLERİ BELİRLENDİ

Gündemin 8’inci maddesinde de encümen üye seçimi gerçekleştirildi. Gizli oy ile yapılan encümen üye seçimleri sonucunda İnegöl Belediyesi Encümen Üyeliğine; Bekir Bekil, Hatice Tuna, Melih Ateş seçildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİNE ÜYE OLUYOR

Gündemin 9’uncu maddesinde İnegöl Belediyesi’nin Enerji Kentleri Birliğine Üye olması ve üye seçimi gerçekleştirildi. Birliğe üyelik oy çokluğu ile kabul edilirken, Birlik faaliyetlerinde İnegöl Belediyesi’ni temsil edecek asil üye Kani Ademoğlu, yedek üye ise Murat Aydın oldu.

İL BİRİNCİSİ ÖĞRENCİ MECLİSTE AĞIRLANDI

Meclis toplantısının sonunda İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışmasında İnegöl’ü temsil ederek il birincisi olan Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Berre Nur Yavuz meclis huzurunda onure edildi. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Başkan Alper Taban hediye takdimi gerçekleştirdi. Berre Nur Yavuz ise mecliste misafir edilmenin kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi. Önce İnegöl, ardından Bursa 1’incisi olduğunu kaydeden Berre Nur Yavuz, 81 ilden 81 öğrencinin katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara’daki programda da Bursa’yı temsil ettiğini anlattı. Berre Nur Yavuz, Başkan Taban’ın ricası üzerine İstiklal Marşını bir kez de İnegöl Belediye Meclisinde okudu.