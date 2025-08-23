Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydın Şahin konseri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Sanatçı sesi ve performansıyla beğeni topladı. İnegöllüler Aydın Şahin’in muhteşem performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi yaz akşamlarını kültür sanat etkinlikleriyle süslüyor. Her yaştan bireye hitap eden organizasyonlar kapsamında Cuma akşamı şehrin meydanında Aydın Şahin pop konseri düzenlendi. İnegöl’ün yerel sanatçılarından olan Aydın Şahin, hemşerilerini performansıyla adeta büyüledi. Genci yaşlısı herkesin büyük coşku ile takip ettiği konserde, İnegöllüler keyifli bir gece yaşadı.

Konseri Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. Alanda kalabalığın coşkusuna ortak olan Başkan Taban, konser arasında sahneye davet edilerek kısa bir selamlama konuşması yaptı. İnegöl’de yaz etkinlikleri kapsamında bir dizi programlar icra ettiklerini ifade eden Başkan Taban, “Çocuklarımız için gençlerimiz için yetişkinler için ve ailelerimiz için programlar düşündük. Kültür İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle bu organizasyonları yapıyoruz. 2 akşam şehrimizin 2 farklı noktasında Karagöz gösterileri gerçekleştirdik. Ben katılan çocuklarımızın ne kadar mutlu olduklarını gördüm. Onların mutluluğunu görünce bizler de çok mutlu oluyoruz” dedi.

Aydın Şahin’in başarılı performansına da değinen Taban, “Bugün Aydın Şahin kardeşimiz ve çok değerli ekibi bizlerle birlikte. Onlar bölgemizin sanatçısı. İnegöl’ün insanı görüyoruz ki her yerde her meslekte şehrimizin en güzel şekilde temsil ediyorlar” diye konuştu.

YAZ ETKİNLİKLERİ SÜRECEK

Başkan Alper Taban, yaz etkinliklerinin süreceğini de vurgulayarak şöyle devam etti: “Pazar akşamı da yaz etkinliklerimiz kapsamında Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bir açık sinema etkinliğimiz olacak. Ailece film izleyeceğimiz bir etkinlik yaşayacağız. Yine önümüzde 30 Ağustos Zafer Bayramımız var, takip eden günlerde de her gün birkaç program olmak kaydıyla 6 Eylül İnegöl’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşuna giden günlerde zaferden kurtuluşa etkinliklerimiz olacak. Şimdiden herkesi davet etmek istiyorum.”

Konuşma sonrası sanatçıya gecenin anısına hediye takdimi yapan Başkan Alper Taban, daha sonra alandan ayrıldı. Konser ise yaklaşık 2 saat devam etti. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Aydın Şahin ve ekibi muhteşem müzik resitaliyle İnegöl’ün yaz gecesine renk kattı.