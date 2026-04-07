Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunca bilinen 10 isim hakkında uyuşturucu kullanımı ve temini iddiasıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak ve Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek' suçları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve gelen ihbarlar doğrultusunda, Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan isimli şüphelilerin atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edildi.

Beykoz Sulh Ceza Hâkimliği'nden alınan karar doğrultusunda, 7 Nisan 2026 tarihinde şüphelilere yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunu bilgilendirdi.