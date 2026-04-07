Bursa İl Jandarma Komutanlığı, '8. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri'nde açtığı stantta gençlerle buluşarak jandarma teşkilatını tanıttı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen '8. Üniversite ve Meslek Tanıtım Günleri' etkinliğine katılan jandarma ekipleri, meslek tanıtımı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Asayiş Köpek Unsurları, Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı personeli yer aldı. Kurulan stantta gençlere jandarma teşkilatının görev alanları, çalışma koşulları ve kariyer imkanları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Jandarma personeli, standı ziyaret eden öğrencilere mesleğin sorumlulukları ve sunduğu fırsatları aktarırken, özellikle güvenlik alanında kariyer hedefleyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Yetkililer, bu tür etkinliklerle gençlerin doğru meslek seçimi yapmalarına katkı sağlamayı ve jandarma teşkilatını daha yakından tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.