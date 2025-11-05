Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gürsu da yürüttüğü asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmaları vatandaşlardan tam not alırken, çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Bozbey, 'Ulaşımda kalıcı çözümler üretmeye kararlıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirerek genişletmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Gürsu'da asfalt yenileme ve yol genişletme faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurtuluş mahallesinde bulunan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu ve Sadık Ahmet caddelerinde toplam 1040 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yolun asfaltı yenilendi.

Çalışmalar kapsamında 920 metreküp freze, 1160 ton dolgu ve 1650 ton binder kaplama uygulandı. Bölgede yürütülen diğer çalışmalar kapsamında 7 metre genişliğinde olan Özgüven Caddesi, yapılan düzenleme ile 20 metreye çıkarıldı.

Toplam 3000 metreküp kazı ve 3000 metrekare yol genişletme çalışması tamamlanırken, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırım uygulamaları da yapılacak.

Mevcutta 20 metre genişliğe sahip Karanfil Caddesi'nde ise 700 metrekarelik alanda yıkım gerçekleştirildi. Altyapı deplase işlemlerinin ardından burada da asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılarak yol genişletme işlemi ile cadde rahat bir nefes alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bölgede yapımı tamamlanan ve devam eden iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozbey, kent içinde sağlıklı ulaşım için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Başkan Bozbey, 'Gürsu'da tamamladığımız ve devam ettiğimiz asfalt yenileme ve yol genişletme çalışmalarımız, vatandaşlarımızın ulaşımını konforlu hale getiriyor. Yakın çevre yolundan Gürsu'ya gelecek güzergâhı ilçe sınırlarına dâhil edip kamulaştırma yoluyla yeni yolu kazandığımızda, Çevre Yolu'ndan Gürsu'ya doğrudan ulaşım sağlanacak. Böylece Ankara Yolu biraz daha rahatlayacak. Biz, ulaşımda konforu önemsiyoruz. Sorunları bilimsel yöntemlerle ele almak zorundayız. Gelecekte yeni sorunlar doğurmadan, kalıcı çözümler üreten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız hizmetlerin Gürsu halkına hayırlı olmasını diliyorum. Bizler, halkımızın tüm sorunlarına çözüm olmak için gece gündüz mücadele ediyoruz. Doğru olanı yapıyoruz. Doğru işleri yapmaya devam ettiğimiz sürece kazanan halk olacaktır' diye konuştu.