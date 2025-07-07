Bursa'da Gürsu Belediyesi’nin Gürsu’daki ve komşu ilçelerdeki çocukları teknoloji ve tasarımla buluşturduğu Üreten Çocuklar Atölyesi, yepyeni bir kurs ile çocukları bambaşka bir dünya ile buluşturdu.BURSA (İGFA) - Model Gemi Yapım Kursu üç aylık sürenin ardından kursiyerlerine sertifikalarını dağıttı.

MODEL GEMİ YAPIMI KURSU’NDA ÇOK YÖNLÜ EĞİTİMLE TANIŞTILAR

Gürsu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Üreten Çocuklar Atölyesi, çocukları ahşap tasarımından mental oyunlara kadar tamamen teknolojik tabanda hazırlanmış eğitimlerle geleceğe hazırlıyor. Bu kapsamda bir ilke daha imzasını atan Atölye, 15 yaş üzeri çocuklara yönelik düzenlenen Model Gemi Yapımı kursunu bitirdi.

Kursta katılımcılara, gemi yapımının temelleri öğretildi. Gemi tasarımı, montaj süreçleri kapsamlı şekilde aktarıldı. El becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi sağlandı.

Üç aylık eğitim boyunca katılımcılar görüş çıkarma, elde kesme delme ve şekillendirme, dekupe oyma, boyama, ahşap omurga, güverte kaplaması, tekne dış kaplaması gibi teknikler öğrendi.

Eğitimin ardından kursiyerlere sertifikaları dağıtıldı.