Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Gölyazı Mahallesi’ndeki Apollonia Antik Kenti ören yeri statüsü kazanarak ziyarete açılacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Bursa Müzesi Müdürlüğü arasında Apollonia Antik Kenti’nde (Gölyazı Mahallesi) kazı ve çevre düzenlemeleri çalışmalarına destek verilmesi ve ören yeri statüsü kazanmasına yönelik protokol imzalandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer arasında imzalanan protokol törenine, Apollonia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Derya Şahin ve önceki dönem başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de katıldı.

Apollonia Antik Kenti ve Nekropol alanının tanıtımını artırmak ve kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Apollonia Antik Kenti Nekropol alanının güvenlik, temizlik, elektrik, su gibi giderleri Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak. Antik kent alanına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ören yeri statüsü verilerek, ziyaretçilere açılacak.

İmza töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçenin kültürel mirasının gün yüzüne çıkması ve gelecek nesillere taşınması için her zaman destek olduklarını söyledi. Gölyazı, Fadıllı, Akçalar ve Ayvaköy mahallelerinin bulunduğu bölgeyi, önemli bir turizm destinasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Nitelikli turizm yatırımlarıyla bölgeyi turistler için daha cazip hale getirerek, tarımsal açıdan zengin olan bu mahallelerimizi turizmle de destekleyerek kalkındırmayı ve kırsaldan kente göçün önüne geçmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Bursa’nın son yıllarda arkeoloji turizminde de ön plana çıktığını belirten Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer de, “Bursa; İznik, Gölyazı, Aktopraklık gibi çok değerli antik bölgelere sahip. Ancak bu bölgelere turist çekebilmek için altyapı ve tesisleşme çalışmalarına ihtiyaç var. Belediyelerin bu konudaki destekleri büyük önem taşıyor. Nilüfer Belediyesi'ne verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.