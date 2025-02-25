ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenenHizmet Sektörü Çalıştayı’ndapaydaşlar, 8 odak grupta görüşlerini dile getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli’ndeki paydaşların bir araya geldiği Hizmet Sektörü Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayın, Kocaeli’nin geleceğine dair stratejik adımları belirlemede önemli bir kılavuz olması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN GELECEĞİNE DAİR ADIMLAR ATILDI

Kocaeli’ndeki paydaşların bir araya geldiği Hizmet Sektörü Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Kocaeli Kent Konseyi’nin paydaş olduğu çalıştayın, Kocaeli’nin geleceğine dair stratejik adımları belirlemede önemli bir kılavuz olması bekleniyor.

KAMU, ÖZEL SEKTÖR, ÜNİVERSİTE VE STK’LAR BİRARADA

Çalıştaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler, özel sektör firma temsilcileri, TMMOB temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan 400 kişilik davetli topluluğu katıldı. 40 kurumun iştirak ettiği çalıştayda 160 masa katılımcısı yer aldı. Çalıştayın odak grup temaları, İnşaat ve Gayrimenkul, Ticaret (Perakende, Toptan, Lojistik), Ticaret (Dış Ticaret, E-Ticaret, Kargo), Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Finans ve Sigortacılık, Enerji, Kültür, Sanat ve Spor ile Eğitim ve Sağlık oldu.

“DÜNYA İLE ENTEGRE BİR KOCAELİ’Yİ İNŞA ETMELİYİZ”

Çalıştayın açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “Bütün dünya ile entegre olan bir Kocaeli’yi inşa etmek zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak dijital dönüşümü ön planda tutuyoruz. Dijital dönüşüm artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldi. Bununla birlikte dijital pazarlamayı ön planda tutarak yeni stratejilere odaklanmalıyız. Şehrimiz, sanayi ve ticarette öncü bir konumda yer almaktadır ve bu konumunu daha da güçlendirmek için yenilikçi sistemleri devreye almalıyız. Bu tür çalıştaylarla bu hedefi yakalamayı amaçlıyoruz. Kalitenin kurumsal hale gelebilmesi için harekete geçiyoruz. Şehrimizin geleceğini koruma altına almayı planlıyoruz” dedi.

“KOCAELİ’NİN TARİHİ BİR MİSYONU VAR”

Çalıştayda teknik ve mevcut durum sunumu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi A. Kıvanç Kutluca ise, “Kocaeli’nin tarihi bir misyonu var. Çok ciddi ticaret ağlarının üzerinde. Bir düğüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet sektörleri için önemli bir kent” diye konuştu. Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur da Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler başlıklı konuşmasında dijitalleşmenin önemine dikkat çekti.

KOCAELİ KENT VİZYONU BELİRLENECEK

2025 yılında projeksiyon süresi dolacak olan Kocaeli 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın yenilenmesi öncesinde, şehrin yatırım kararlarını ve uluslararası küresel eğilimleri dikkate alarak “Kent Vizyonu” oluşturulması hedefleniyor. Bu çerçevedeKocaeli kent ekonomisinin rekabetçiliğini koruyarak, çevresel hassasiyetleri ve sosyal refahı gözeten bir kent vizyonu şekillendirmek, uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejileri belirlemek ve mekansal ihtiyaçları analiz etmek, hizmet sektöründe teknolojik dönüşüm ve ekonomik büyümeye dair bilgi edinmek, katılımcılardan gelen önerilerle uygulanabilir planlama kararları geliştirmek ve hizmet sektörünün güçlü ve zayıf yönlerini analiz etmek amaçlanıyor.

HEDEFLER VE AMAÇLANAN ÇIKTILAR

Projenin hedefleri ise şu şekilde belirlendi: Yerel yönetimin etkili, verimli, katılımcı ve şeffaf bir planlama süreci yürütmesi, yerelin öncelikli sorun alanlarını belirleyerek çözüm önerileri geliştirmek ve çalıştay sonuçlarını ulusal ve bölgesel politika belgeleriyle entegre ederek çevre düzeni planı yapım sürecinde kullanmak. Amaçlanan çıktılar ise stratejik hedeflerin belirlenmesi, fiziksel ve çevresel planlama, yerel ekonomiyi destekleme ve girişimcilik fırsatlarını artırma, eğitim ve farkındalık projeleri geliştirme, turizm ve tanıtım stratejileri oluşturma ve paydaş iş birlikleriyle sürdürülebilir projeler hayata geçirme oldu.