Bursa Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre düzenleme ve yeşil alan bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.BURSA (İGFA) - Çim biçme, ağaç budama ve yabani ot temizliği kapsamında Umurbey, Küçükkumla, Büyükkumla, Cumhuriyet, Hisar, Dr. Ziya Kaya, Eşref Dinçer, Kurşunlu, Karacaali, Kurtul, Narlı, Yeni Mahalle, Hamidiye, Kayhan ve Gençali Mahallelerinde detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler, yabani otları temizleyerek kötü görüntülerin önüne geçerken, ilçenin daha estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

ÇOCUK PARKLARI VE OKULLARDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Belediye ekipleri, ilçe genelinde çocuk parklarının ilaçlanmasını gerçekleştirirken, Kumla Ali Kütahya İlköğretim Okulu’nda yeni bir park kurulumu yaptı. Basket potalarının onarımı, taş döşeme çalışmaları ve duvar kenarlarına toprak peyzaj uygulamaları da tamamlandı. Ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi Kuzey İmar bölgesinde yeni yapılan çocuk parkına 2 kamyon toprak döküldü.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz ve düzenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. İlçemizi güzelleştirmek ve çocuklarımızın güvenli alanlarda vakit geçirebilmesi için park ve bahçelerimize özel önem veriyoruz. Bu çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz ve Gemlik’i daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.