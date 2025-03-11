Bursa'da Mudanya Belediyesi’nin mama üretim tesisi sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için kapasitesini artırdı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mama üretim tesisi, her geçen gün kapasitesini artırarak can dostların yaşamına dokunuyor. Haftalık üretimi 60 kilogramdan 400 kilograma çıkan tesis sayesinde hem barınaktaki, hem de sahiplendirilen dostların beslenmesi sağlanıyor.

Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu, mamaların bitkisel içeriklerle hazırlandığını ve lezzetlendirme amacıyla lokantalardan toplanan balık kılçıklarının öğütülerek karışıma eklendiğini söyledi.

Hedeflerinin üretimi daha da büyütmek olduğunu vurgulayan Çelikkollu, "Ürettiğimiz mamalarla barınaktaki dostlarımızı besliyor, sahiplendirilen can dostlarımızı ise Merhaba Kiti, mama ve bakım desteği ile yeni yuvalarına uğurluyoruz. Yasa gereği bakım altına alındıktan sonra sokağa geri bırakılamayan dostlarımızın sıcak yuvalara kavuşmasına bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bunun için Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne başvurmanız yeterli." diye konuştu.

Bu arada sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasını önlemek amacıyla kedi ve köpek kısırlaştırma çalışmalarını aralıksız sürdüren Mudanya Belediyesi, sahipsiz hayvanların güvenle yaşayabileceği yeni Doğal Yaşam Alanı projesini de sürdürüyor.