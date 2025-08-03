Bursa Gemlik Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği açık hava sinema gösterimleriyle çocuklara ve ailelerine keyifli bir hafta sonu yaşattı.BURSA (İGFA) - Cuma akşamı Gemsaz sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, “Süper Ajan Bernard” adlı animasyon filmini izledi. Cumartesi akşamı ise Bölge Parkı’nda “Harika Kanatlar: Maksimum Hız” filmi gösterildi.

Yüzlerce çocuk ve ailesi, açık havada kurulan sinema alanlarında bir araya gelerek yaz akşamlarının tadını çıkardı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de her iki etkinliğe katılarak çocuklarla bir araya geldi. Etkinlik alanında miniklerle sohbet eden Başkan Deviren, ailelerle de görüşerek çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Başkan Deviren yaz boyunca çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek şöyle konuştı: “Çocuklarımızın mutluluğu, ve yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri bizim için çok kıymetli. Onlara sadece bugünü değil, güzel anılar biriktirecekleri bir yaz armağan etmek istiyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinlikler hız kesmeden sürecek. Önümüzdeki hafta da yine dopdolu bir programımız var. 5 Ağustos Salı günü, Eşref Dinçer Mahallesi’nde saat 21.00’de Süper Kahramanlar Taşların Peşinde adlı animasyon filmini çocuklarımızla birlikte izleyeceğiz. 6 Ağustos Çarşamba günü, Manastır Sahili Amfi Tiyatro’da saat 20.00’de Karagöz ve Hacivat Gösterisi, ardından saat 21.00’de Jonglör Gösterileri ile çocuklarımızla buluşacağız. 7 Ağustos Perşembe akşamı ise Umurbey’de saat 21.00’de Ayı Kardeşler Zaman Yolculuğu adlı animasyon filmimizi izlemek için bir araya geleceğiz. Tüm programlarımız ücretsizdir. Çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz.”