Bursa'da Gemlik Kent Konseyi ve BUSKİ iş birliğiyle düzenlenen 'Dünya Su Günü' etkinliğinde Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu öğrencileri baraj ve arıtma tesislerini ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Kent Konseyi, Gemlik BUSKİ Şube Müdürlüğü iş birliğiyle 'Dünya Su Günü' kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu 7/C sınıfı öğretmeni Fahriye Karaca ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler Büyükkumla Barajı, İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Küçükkumla Atık Arıtma Tesisleri'ni ziyaret etti. Öğrenciler, okul müdürü Diren Kaya tarafından uğurlandı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, suyun hayati önemine dikkat çekerek öğrencilere seslendi. Akkuş, 'Su, sınırsız bir kaynak değil. Her damlası çok kıymetli ve korunması gereken bir emanettir. Bugün burada sizlere suyun doğadan çeşmeye uzanan yolculuğunu anlatacağız. Yaz aylarında sıkça karşılaştığımız su kesintileri, suyun ne kadar değerli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Bugünden sonra sizlerden öğrendiklerinizi hayatınıza uygulamanızı ve çevrenizle paylaşmanızı bekliyoruz' dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde konuşan BUSKİ Gemlik Şube Müdürü Furkan Arabalı, Büyükkumla Barajı hakkında bilgiler verdi. Arabalı, barajın 14 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğunu ve günlük yaklaşık 70 bin ton su temin edildiğini belirtti. Bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle doluluk oranının %80 seviyelerinde olduğunu ifade eden Arabalı, barajdan elde edilen suyun arıtma süreçlerinden geçirilerek

Gemlik ilçe merkezi ile birlikte tüm mahallelerine ulaştırıldığını söyledi. Suyun evlere ulaşana kadar birçok aşamadan geçtiğini anlatan Arabalı, öğrencilere tesisleri gezdirerek uygulamalı bilgiler aktardı.

Programın son bölümünde Gemlik Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Işık Başaran Aydın, su tasarrufu konusunda öğrencilere önemli bilgiler verdi. Günlük hayatta en fazla su israfının diş fırçalama ve el yıkama sırasında yapıldığına dikkat çeken Aydın, öğrencilere diş fırçası hediye ederek suyu tasarruflu kullanma alışkanlığının küçük yaşta kazanılması gerektiğini vurguladı. Etkinlik sonunda öğrencilere özel bir işletmede hamburger ikramı yapılırken, Gemlik Kent Konseyi tarafından çeşitli hediyeler ve sertifika da dağıtıldı.