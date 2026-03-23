Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürülebilir su yönetimi hedefiyleyeni yatırımlara imza atmaya devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Kuyumcullu Mahallesi'nde 8 bin metre uzunluğundaki içme suyu hattı projesini kısa sürede tamamladı. İklim değişikliğinin etkileri ve yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu göz önüne alınarak hayata geçirilen yatırımla, bölgenin su arzı güvence altına alındı.

Turizm potansiyeli ve yaz aylarındaki nüfus hareketliliğiyle dikkat çeken Karasu'nun su talebini kesintisiz bir şekilde karşılamak amacıyla güçlü bir altyapı hamlesi gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikteKuyumcullu Mahallesi'ne8 kilometrelikgüçlüiçme suyu hattı kazandırıldı.

KAYIP KAÇAK MİNİMUMA İNİYOR

Yenilenen 8 kilometrelikgüçlüaltyapı ağı sayesinde kayıp kaçak seviyeleri minimum seviyelere indirildi. Yenilenen hatta entegre edilecek son sistem sistemler ile birlikte abonelere basınç sorunu olmadankesintisiziçme suyu ulaştırılacak.

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu tarafından tamamlanan çalışmaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet anlayışımız kapsamındaKarasu Kuyumcullu Mahallemizde8 kilometrelik içme suyu altyapımızı tamamladık.Sakarya'mızın her karışında su kaynaklarımızı korumaya ve abonelerimize kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' ifadelerine yer verildi.