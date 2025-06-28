Bursa Gemlik Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek adına önemli bir adım attı. Kurtul mevkiinde hayata geçirilecek Patili Canlar Merkezi için hayırsever Nurten Oğuz ile şartlı bağış protokolü imzalandı. Bu protokolle birlikte, proje için önemli bir maddi kaynak sağlanmış oldu.BURSA (İGFA) - İmza törenine Bursa Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Üyeleri İlhan Ermiş, Sabahattin Kul ve Mehmet Demir de katıldı.

Doğayla uyumlu şekilde planlanan ve yaklaşık 25 dönümlük bir alana yayılacak olan merkezde, sokak hayvanları için bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmetleri sunulacak. Ayrıca içerisinde bir kafeterya da bulunacak olan merkez, vatandaşların da vakit geçirebileceği bir sosyal alan olarak tasarlanıyor.

Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu Başkanı İlhan Ermiş, "Bugün burada sokak hayvanlarının yaşamını kolaylaştıracak anlamlı bir iş birliği için bulunuyoruz. Onlar için bir kap mama, bir yudum su, ya da soğukta sıcak bir yuva çok şey ifade ediyor. Attığımız imzalar, onlar için büyük bir fark yaratacak ilk adımlar olacak. Bu dayanışmanın büyümesini ve sokaktaki her cana umut olmasını diliyoruz. Gemlik Belediyesi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu olarak Nurten Hanım'a ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz; bu örnek çalışmanın devamını temenni ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise bağışın önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün çok anlamlı bir adım attık. Kurtul’da hayata geçireceğimiz Patili Canlar Merkezi projemiz için, duyarlı bir hayırsever olan Nurten Oğuz Hanımefendi’nin kıymetli desteğiyle bağış protokolümüzü imzaladık. Kendisine bu örnek davranışı için yürekten teşekkür ediyorum. Bu proje sadece bir barınak değil; doğayla uyumlu, sahiplendirmeye odaklı, gençlerimizin gönüllü olarak katkı sunabileceği örnek bir yaşam alanı olacak. 15 dönümlük alana ek olarak ormanla bütünleşen yaklaşık 25 dönümlük bir bölgede can dostlarımız için güzel bir merkez kurmayı hedefliyoruz. Tüm Gemlikli hemşehrilerimizi bu iyilik hareketine destek olmaya davet ediyorum. Patili canlarımıza hep birlikte sahip çıkalım.”