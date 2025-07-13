Bursa'da Gemlikli çocuklar, yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici etkinliklerle geçiriyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreşi’nin Minik Eller Yaz Okulu’nda düzenlenen atölyelerde çocuklar, el becerilerini geliştirirken doğayı tanıyor, geri dönüşümün önemini öğreniyor. Minikler, artık kullanılmayan çoraplardan kuklalar yaparak geri dönüşüm konusunda farkındalık kazanıyor.

Bahçeden topladıkları kurumuş dallarla kendi Değnek Adam oyuncaklarını tasarlayan çocuklar, hem üretmenin hem de oyun oynamanın keyfini bir arada yaşıyor. Hayal güçlerini kullanarak farklı tasarımlar ortaya koyan çocuklar, yazın tadını neşe, emek ve yaratıcılıkla çıkarıyor.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren devam eden Minik Eller Yaz Okulu ilgili, “Gemlikli çocuklar bu yaz çok eğleniyor! Çocuklarımız, Uğur Böcekleri Kreşimizde devam eden Minik Eller Yaz Okulu'nda el becerileri ve zihinsel gelişimlerine katkı veren eğlenceli etkinliklerde yazın tadını çıkarıyor. Çocuklarımız bolca emek ve eğlence ile oyuncaklarını kendileri üretiyor” dedi.