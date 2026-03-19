Bursa'da Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Ramazan Bayramı öncesinde ilçemizde gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı.
Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen trafik denetimlerine katılan Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, sürücülere önemli uyarılarda bulundu.
Denetimlerde 'Bayram Sensiz Olmaz'' sloganına dikkat çeken Kaymakam Canbaba, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığını vurguladı.
Sürücülere yönelik denetimlerin sıfır taviz ilkesiyle yürütüleceğini kaydeden Kaymakam Canbaba, 'Aşırı süratten kaçınalım, emniyet kemerimizi takalım. aşırı hız, dikkatsizlik ve yorgun araç kullanımının oluşturabileceği risklere karşı daha duyarlı olalım. Bayram sensiz olmaz. Bayram günleri vuslat günleridir, ayrılık günleri olmasın.' uyarılarında bulundu.
Kaymakam Canbaba'nın bayram öncesi denetimlerinde İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd.Yzb. Mevlüt Taş'ta hazır bulundu.