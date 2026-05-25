Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listesinde yer alan 7 kişi hakkındaki malvarlığının dondurulmasına ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör yaptırımları kapsamında malvarlıkları dondurulan bazı kişilere ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Karara göre, 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki olan 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' listesinde yer alan 7 kişi hakkındaki malvarlığının dondurulmasına ilişkin hükümler kaldırıldı.

Karar kapsamında haklarında dondurma kararının kaldırıldığı kişiler arasında Pakistan uyruklu isimlerin ağırlıkta olduğu görüldü. Listede; Abdul Majeed Chaudhry, Hafiz Abdul Salam Bhuttavi, Aamir Ali Chaudhry, Mustafa Hajji Muhammad Khan, Mohammed Tufail, Abdul Rehman Makki ve Maulana Fazlullah yer aldı.

Söz konusu düzenlemenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları doğrultusunda hazırlanan yaptırım listelerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.