Bursa'da Gemlik Belediyesi ve Gemlik Belediyespor tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Emek Turnuvası sona erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvanın şampiyonu Çimtaş oldu.BURSA (İGFA) - Emek ve sporun buluştuğu organizasyonda Gemlik Belediyesi, Gemlik Gübre, Çimtaş ve Castrol takımları mücadele etti. Profesyonel futbolu aratmayan maçlar, centilmence geçen mücadelelerle turnuvaya renk kattı.

Eleme sistemiyle oynanan turnuvada Çimtaş birinci olurken, Castrol ikinci, Gemlik Gübre üçüncü, Gemlik Belediyesi ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuva sonunda düzenlenen ödül törenine Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Belediyespor Başkanı Mustafa Duran, Kulüpler Birliği Başkanı Erdi Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Tarık Erdem, İlhan Ermiş ve MHP İlçe Yöneticileri Yücel Mert, Necati Girgin ve Ali Yılmaz katıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve plaketleri takdim edildi.

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, emek ve sporu bir araya getiren bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.