Bursa'da "Sözcüklerin Rotası" sloganıyla her yıl Gemlikli kitapseverlerin buluşma noktası olan Kitap Limanı, bu yıl da kapılarını kitapseverlere açtı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde Zeytindalı Meydanı'nda kurulan kitap fuarında onlarca yayınevi, kitaplarını indirimli olarak okurlarına sunarken, 9 gün sürecek fuarda Türkiye'nin sevilen gazeteci, yazar, şair ve politikacıları Gemlikli okurlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Gemlik Kitap Limanı'nın açılışına Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, muhtarlar sivil toplum ve meslek kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Açılış öncesi düzenlenen klasik müzik dinletisi, izleyenleri büyüledi. Açılış kurdelesini ise Başkan Deviren, gazeteci Nebil Özgentürk ile birlikte kesti.

Kitap Limanı'nın ilk gününde Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Nazım Hikmet Belgeseli ve ardından Memleket, Sanat ve Hayat söyleşisi gerçekleşti. Günün ikinci programında ise Yekta Kopan, Timur Akkurt, Coşkun Aral ve Ünsal Ünlü; Takımdan Ayrı Düz Koşu söyleşisinde Gemlikliler ile bir araya geldi. Söyleşilerin ardından yazarlar, okurlarıyla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

Gemlik Kitap Limanı’nda 15 Eylül Pazar günü, saat 17.00’de Işık Öğütçü ve Okan Toygar “Doğum Gününde Orhan Kemal” söyleşisi, saat 18.00‘de Ercan Kesal söyleşi ve imza günü, saat 19.00’da Cennet Cankılıç ve Yüksel Baysal “Tarihin Işığında” söyleşisi gerçekleşecek.