2026 Yılı Yaz Kur'an Kursları Açılış Programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımı ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın iştirakiyle gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un katılımıyla Merinos Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çocukların hazırladığı çeşitli etkinlikler yer aldı.

Açılışta Yaz Kur'an Kurslarının çocukların millî, manevi ve ahlaki gelişimindeki önemine dikkat çekilirken, Vali Erol Ayyıldız, yaptığı değerlendirmede Yaz Kur'an Kurslarının yalnızca Kur'an-ı Kerim öğretiminin yapıldığı eğitim ortamları olmadığını, aynı zamanda çocuklara güzel ahlak, paylaşma ve sorumluluk bilincinin kazandırıldığı önemli merkezler olduğunu ifade etti.

Vali Ayyıldız, kurslarda görev yapan din görevlilerine, Kur'an kursu öğreticilerine ve ailelere teşekkür ederek, tüm öğrencilere verimli ve başarılı bir eğitim dönemi temennisinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, burada yaptığı konuşmada, geçmişten günümüze yaz Kur'an kurslarının, çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'in dünyasıyla buluşturduğunu, onların dini bilgi, ahlaki değer ve manevi bilinçle yetişmelerine rehberlik eden önemli eğitim yuvaları olduğunu belirtti. Yaz Kur'an kurslarının çocukların sadece dini ve manevi gelişimleri için değil aynı zamanda onların sosyal becerilerinin gelişmesi ve ruh dünyalarının zenginleşmesi için de büyük imkan sağladığını belirten Prof. Dr. Arpaguş, 'Camilerimizin huzur veren, güven aşılayan ve gönülleri dinlendiren manevi ikliminde her yıl gerçekleştirdiğimiz bu eğitimin temel gayesi, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde sorumluluk sahibi, vicdanlı, merhametli, dürüst ve güzel ahlaklı bireyler yetiştirmek ve onları bu değerlerle donatıp geleceğe hazırlamaktır' dedi.

Yaz Kur'an kurslarının başarısındaki unsurlardan bazılarının, Başkanlık personelinin samimiyeti, fedakarlığı ve gayretli çalışmaları olduğunu dile getiren Başkan Arpaguş, cami cemaatine de seslenerek, 'Sizlerden ricamız, çocuklarımızın ve gençlerimizin camilerimizle güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olmanızdır. Yavrularımızı takdir eden, teşvik eden ve onlara kendilerini değerli hissettiren bir yaklaşım sergilemek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Onları camiden soğutacak en ufak bir sözün ve davranışın büyük bir vebal olduğunu asla unutmayalım' çağrısında bulundu.