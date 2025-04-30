2. Gemlik Emek Turnuvası, Gemlik Belediyesi, Gemlik Gübre, Çimtaş ve Castrol takımlarının katılımıyla Gemlik İlçe Stadı’nda başladı.BURSA (İGFA) - Emeğin ve sporun bir araya geldiği turnuvada, futbol ve dostluk adına önemli anlara ev sahipliği yapılırken, bu yılki organizasyon, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Talat Tepe’ye adandı. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Talat Tepe’nin yıllarca Gemlik’te sporun gelişimi için önemli çabalar sarf ettiğini belirterek, turnuvayı onun anısına ithaf ettiklerini söyledi.

Turnuva, kısa süre önce vefat eden Gemlikspor yöneticisi ve yıllarını spora adamış Talat Tepe için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. İlk maçta Gemlik Gübre ile Çimtaş karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Çimtaş galip gelerek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

İkinci maçta ise Gemlik Belediyesi ile Castrol karşılaştı. Castrol’ün 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta, finale yükselen ikinci takım Castrol oldu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 1 Mayıs Emek Turnuvası’nı, geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz kıymetli dostumuz Talat Tepe’nin anısına ithaf ettik. Talat Tepe, Gemlik’te sevilen, spor ve sosyal yaşamda aktif bir isimdi; özellikle Gemlikspor’un Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesinde büyük emek harcamıştı. Turnuvayla, emeğin değerine dikkat çekmeyi ve farklı sektörlerden çalışanları sporun birleştirici gücü etrafında buluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Turnuvada, Gemlik Belediyesi ile Gemlik Gübre arasında oynanacak üçüncülük maçı 30 Nisan Çarşamba günü, Castrol ile Çimtaş arasındaki final karşılaşması ise 1 Mayıs Perşembe günü Gemlik İlçe Stadı’nda gerçekleştirilecek.