Balıkesir Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencilerinden oluşan basketbol takımı, Dilek Sabancı’nın öncülüğünde Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED) tarafından düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Edremit Oyunlarına damgasını vurdu.BALIKESİR (İGFA) - Özel Çocuklar Eğitim Evi öğrencilerinden oluşan basketbol takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyaları ile Ayvalık’a döndü. Basketbol branşındaki bu büyük başarının yanı sıra, masa tenisi dalında mücadele eden Ayvalık Belediyesi sporcusu Yunus Yılmaz, üçüncülük elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, organizasyonda emeği geçen tüm antrenör, öğrenci ve destekçilere teşekkür ederek, “Özel çocuklarımızın bu anlamlı başarısıyla gurur duyuyoruz. Azimleri ve mücadeleleriyle hepimize örnek oldular” dedi.