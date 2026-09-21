Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sarımsaklı Huzur Şenliği'ne katılarak mahalle halkı ile bir araya geldi, taleplerini dinledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi'ye bağlı Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal, 'Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahallemize çok güzel bir sosyal tesis kazandırdı. Yapılan hizmetler de ortada. Eserler burada. 3'üncüsünü düzenlediğimiz şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ederiz.' dedi.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de bir konuşma yaparak, Sarımsaklı Mahallesi'ne yapılan hizmetler için Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti.

Şenlikte Sarımsaklı Mahallesi sakinlerinin birlik ve beraberlik içinde bir araya geldiğini söyleyen Başkan Mustafa Palancıoğlu, 'Sarımsaklı'mıza güzel bir sosyal tesis yaptık. Bugün pilav şenliği olduğu için tesisimizi hızla toparladık ama çalışmalarımız devam edecek. İnşallah, asfalt, kaldırım ve diğer çalışmalarımız yakın zaman içinde bitecek. Doğalgaz ile birlikte asıl açılış törenimizi yapacağız. Sağ olsun Muhtarımız Can Öcal güzel bir pilav şenliği düzenlemiş; biz de kendisine destek verdik. Allah birliğimizi daim etsin. Mahallemiz ile ilgili ihtiyaçları tespit ediyoruz. Kırsal mahallede yaşayan sizler samimiyetinizle, kalbinizle bizlere bir sevgi verdiniz. Biz Melikgazi Belediyesi olarak tam 10 bölgede kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Okulların sayısı 30'a yaklaştı. Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. 18 adet Akıl Küpü Kütüphanesi yaptık. Buraya yaptığımız sosyal tesis gibi birçok yere sosyal tesis yaptık. Bu etkinliğe gelmeniz birlik ve beraberliğimiz açısından önemli. Kültürümüzün bir sonraki nesile aktarılması çok önemli. Bu güzel etkinlik için Sarımsaklı Mahallesi Muhtarımız Sayın Can Öcal ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.' dedi.