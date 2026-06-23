Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen HOBA (Hareketli Yaşam, Oyun ve Beceri Aktiviteleri) Projesi kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen Bursa Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, Merinos Parkı'nda coşkulu katılımla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın 17 ilçesinden 850 öğrenci ve öğretmenin katılımıyla yapılan şenlikte çocuklar, geleneksel oyunlarla buluşurken hem eğlendi hem de kültürel değerlerini deneyimleme fırsatı buldu.

MEB'in Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen HOBA Projesi kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda; mendil kapmaca, tombik, yağ satarım bal satarım, kaleli yakan top, halat çekme, çuval yarışı ve ip atlama gibi geleneksel çocuk oyunlarının yanı sıra eğlenceli parkur yarışmaları da gerçekleştirildi.

Şenliğin açılışında selamlama konuşması yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Müştak Gencer, çocukların sokakta olması gerektiğini vurgulayarak 'Bugün burada, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen HOBA projesi ile Millî Eğitim Bakanlığımızın geleneksel çocuk oyunları çalışmalarını buluşturan anlamlı etkinlikte bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızın sadece akademik başarılarıyla değil; oyunla, hareketle, sporla ve sosyal etkinliklerle de gelişmelerini önemsiyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarımız sadece bir eğlence aracı değil; dostluğun, paylaşmanın, iş birliğinin ve kültürel mirasımızın taşıyıcısıdır'dedi. Gencer konuşmasını projenin paydaş kurumları olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay ve Yeşilay başkanlıklarına katkılarından dolayı teşekkür ederek sonlandırdı.

ÇOCUKLAR KOŞSUN, OYNASIN, ARKADAŞLIK KURSUN

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk ise kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel oyunları çocuklara aktarmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek,' Bizler istiyoruz ki, çocuklarımız ekranların karşısında geçirdikleri zaman kadar; parklarda, bahçelerde, oyun alanlarında da vakit geçirsin. Koşsun, oynasın, arkadaşlık kursun, anılar biriktirsin. Bu nedenle, bu şenliği çok kıymetli buluyoruz' diye konuştu.

Şenlik kapsamında sahne alan Nilüfer Ahmet Uyar İlkokulu öğrencilerinin Okul Müdürü Serkan Demirci tarafından yazılan ve bestelenen HOBA şarkısı eşliğinde sergiledikleri koreografi gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Merinos Parkı'nda gün boyu birlikte oynadığı geleneksel oyunlar ve parkur yarışmaları hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.