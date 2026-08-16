Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (BGYC) tarafından düzenlenen, 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerinin bir araya geldiği 'Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zekâ Zirvesi'ne katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, programın en önemli getirilerinden birinin ortak akıl olduğunu vurguladı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'nin (BGYC) 10 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden gazetecilerle, medya temsilcilerini bir araya getirdiği 'Kültür Rotasında Balıkesir Uluslararası Medya ve Yapay Zekâ Zirvesi'ne katıldı.

Gazi MTAL Uygulama Oteli'nde kahvaltıyla başlayan programında devamında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi.

Yerel basının mevcut durumunu ve sektörün geleceğini değerlendirildiği toplantıda gazetecilerin yaşadığı mesleki ve ekonomik sorunlar, yerel basının dijital dönüşüm süreci, internet haberciliği, yapay zekâ destekli yayıncılık ve medya sektöründeki yeni gelişmeler ele alındı.

KÜLTÜR, MEDYA VE YAPAY ZEKÂ BAŞLIKLARI BİRLİKTE ELE ALINDI

Başkanlar Konseyi Toplantısının ardından programın mesleki çalıştay bölümüne geçildi. Uluslararası Medya Forumu'nun en önemli bölümlerinden biri olan kültür, medya ve yapay zekâ başlıklarının birlikte ele alındığı çalıştayda; akademisyenler, bilim insanları ve gazeteciler; şehirlerin kültürel değerlerinin medya diliyle nasıl anlatılabileceği, yerel değerlerin dijital ortamda nasıl korunabileceği ve yapay zekâ teknolojilerinin bu süreçte nasıl kullanılabileceği konusunda görüşlerini paylaştı.

Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın 'Balıkesir, kuvayımilliyenin başşehri, milli mücadelenin ilk başladığı yer. Burada birlik ve beraberlik esastır. Hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacaktır. Bu birlik ve beraberliğe de ev sahipliği yapmak çok güzel. Türkiye'nin dört bir yanından gelen basın mensuplarının yanı sıra; Azerbaycan, Özbekistan, Kıbrıs, İngiltere gibi birçok ülkeden de gelen temsilcilerle de birlikte olmak apayrı bir güzellik. Balıkesir'imizin tanıtımı açısından önemli. Emeği geçen herkese, tüm katılımcılara ve özellikle Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ne çok teşekkür ediyoruz.' dedi.