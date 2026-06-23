Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dönüşümünü tamamlayarak kente kazandırdığı İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park), Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ve Karneval Şenliği ile kentin yeni yaşam, kültür ve eğlence merkezi olduğunu ortaya koydu.

KOCAELİ (İGFA) - Fuar alanı olarak uzun yıllar kentin hafızasında yer edinen İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı dönüşüm çalışmalarıyla yeniden düzenlenerek şehre modern bir yaşam alanı olarak kazandırıldı.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, Alev Alatlı Kütüphanesi, Sanat Galerisi ve sosyal donatılarla güçlendirilen merkez yepyeni bir kimliğe büründü. Yeşil alan düzenlemeleri sayesinde bölge, çok yönlü bir yaşam ve kültür merkezi kimliği kazanırken dönüşümün en canlı örneklerinden biri ise Karneval Şenliği ile ortaya çıktı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Karneval Şenliği sayesinde İzmit Millet Bahçesi, sadece bir rekreasyon alanı olmanın ötesine geçerek; kültür, sanat, eğitim ve eğlencenin bir arada yaşandığı dinamik bir buluşma noktasına dönüştü.

İZMİT MİLLET BAHÇESİ YAŞAMIN MERKEZİ OLDU

İzmit Millet Bahçesi (Fuar Park), ev sahipliği yaptığı Karneval Şenliği ile birlikte kentin yaşam ve etkinlik merkezi haline geldi. Gün boyu süren etkinliklere çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterirken, alanda kurulan eğlence ve aktivite alanları renkli görüntülere sahne oldu. Kütüphaneden sanat galerisine, hizmete açılan Körfez Aqua'dan tüm sosyal donatılara kadar geniş bir yelpazede sunulan imkânlar, İzmit Millet Bahçesi'ni yalnızca bir park olmanın ötesine taşıyarak kültür, sanat, spor ve eğlencenin bir arada yaşandığı buluşma noktası haline getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karneval Şenliği, çocuk odaklı hizmet anlayışının güçlü bir yansıması olarak büyük ilgi gördü. Çocukların hem eğlenmesini hem de sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamasını hedefleyen etkinlik, titizlikle hazırlanan zengin programıyla unutulmaz anlara sahne oldu. Atölye çalışmaları, sahne gösterileri, spor etkinlikleri ve birbirinden eğlenceli aktivite alanlarıyla renklenen şenlikte çocuklar gün boyu doyasıya eğlenirken yeni deneyimler kazanma fırsatı da buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen açılışında yoğun ilgi görerek uzun kuyruklara sahne oldu. Modern tasarımı, kıtalar arası deniz yaşamını bir araya getiren konsepti, interaktif deneyim alanları ve zengin su altı ekosistemiyle büyük beğeni toplayan Körfez Aqua'nın, Kocaeli turizmine önemli katkı sunarak kentin en çok ziyaret edilen cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.

ÜCRETSİZ LUNAPARAK EĞLENCEYİ ZİRVEYE TAŞIDI

Karneval Şenliği kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli saatlerde ücretsiz olarak hizmete sunulan lunapark ise, şenliğin coşkusunu zirveye taşıdı. Renkli ve eğlenceli oyuncaklar ile dolu alanda doyasıya vakit geçiren çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Aileleriyle birlikte lunaparkın keyfini çıkaran çocuklar, hem karne sevincini hem de yaklaşan tatil başlangıcının mutluluğunu bir arada yaşarken, eğlence dolu bu özel deneyim şenliğe ayrı bir renk kattı.