İzmir Büyükşehir Belediyesi Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde hizmete alınan Dayanışma Mutfağı, merkezde eğitim gören çocuklarını bekleyen annelerin hem birlikte vakit geçirmesine hem de evlerine yemek götürmesine olanak sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin malzeme desteği sunduğu mutfakta bir araya gelen anneler, birlikte yemek yaparak dayanışmayı güçlendiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde hayata geçirdiği Dayanışma Mutfağı, çocukları merkezde eğitim alan annelerin günlük yaşamına kolaylık sağlıyor.

Haftanın belirli günlerinde çocuklarını merkeze getiren anneler, eğitim süresince zamanlarını sohbet ederek ve çeşitli etkinliklere katılarak geçiriyor.

Anneler artık bu sürede Dayanışma Mutfağı'nda birlikte yemek de yapabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen malzemelerle hazırlanan yemekler, annelerin ortak kararıyla belirleniyor.

Birlikte pişirilen yemekler daha sonra anneler tarafından evlerine götürülebiliyor. Böylece anneler, çocuklarını beklerken hem keyifli ve üretken zaman geçiriyor hem de evde yemek hazırlama yükünü azaltıyor.

Anneler, 'Bugün ne yemek yapsam?' düşüncesinden kurtulduklarını belirterek Dayanışma Mutfağı'nın yalnızca yemek yapılan bir alan değil, aynı zamanda sosyalleştikleri ve kendilerini iyi hissettikleri bir buluşma noktası olduğunu ifade ediyor.

'YOK, YOK; HER ŞEYİMİZ VAR'

Merkezde eğitim alan Seçil Yolu'nun annesi Nilgün Yolu, 'Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel etkinliklere katılıyoruz. Mutfağımızın olması bizim için çok iyi bir alternatif oldu.

Yemeği burada yaptığımız için evde daha rahat ediyoruz. Aile gibi hep beraber yemeğimizi yapıyoruz. Yemek malzemeleri de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temin ediliyor. Yok, yok; her şeyimiz var. 'Bugün ne yemek yapsam?' derdi de kalmadı. Hep birlikte karar verip yemek yapıyoruz. Hem elimizin lezzeti birbirine karışıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz. Tencereleri evimize götürüp yemekleri afiyetle yiyoruz. Başkanımıza bu imkânı verdiği için gerçekten minnettarız. Buradaki etkileşim çok güzel. Çok mutluyuz' dedi.