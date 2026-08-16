İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurttaşların yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yurttaş Meclisi'nde üçüncü dönem başvuruları başladı. Çeşme'den Dikili'ye 9 ilçeyi kapsayan yeni dönemde başvurular 6 Eylül'e kadar alınacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent yönetiminde katılımcılığı güçlendiren Yurttaş Meclisi çalışmalarını kentin farklı ilçelerine taşımayı sürdürüyor. İzmir'in yerel sorunlarının doğrudan o ilçelerde yaşayan yurttaşlar tarafından ele alınmasını, çözüm önerilerinin ortak akılla geliştirilmesini amaçlayan çalışmada üçüncü dönem için açık çağrı süreci başladı.

Üçüncü dönem; Çeşme, Karaburun, Urla, Aliağa, Foça, Menemen, Bergama, Kınık ve Dikili ilçelerini kapsayacak. Başvurular 6 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Yurttaş Meclisi'ne 18 yaş ve üzerindeki yurttaşlar başvurabilecek. Katılım için başvuru yapılan ilçede en az 5 aydır ikamet etme koşulu aranacak. Başvuru ve ayrıntılı bilgiye izmiryurttasmeclisi.izmir.bel.tr adresinden ve 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ulaşılabilecek.

Üçüncü dönem takvimine göre eğitim ve müzakere toplantıları ilk olarak 14 Eylül'de Çeşme, Karaburun ve Urla'da gerçekleştirilecek. Bu ilçelerde yurttaşlar, yaşadıkları bölgenin ihtiyaçlarını ve sorunlarını ortak masalarda ele alarak çözüm önerileri geliştirecek. Çeşme'de oylama ve karar alma toplantısı 15 Eylül'de, Karaburun ve Urla'da ise 17 Eylül'de yapılacak. İkinci etapta Aliağa, Foça ve Menemen yer alacak. Üç ilçenin eğitim ve müzakere buluşmaları 28 Eylül'de gerçekleştirilecek. Oylama ve karar alma süreci Aliağa ve Menemen'de 29 Eylül'de, Foça'da ise 1 Ekim'de tamamlanacak.

EKİM AYINDA BERGAMA, KINIK VE DİKİLİ

Yurttaş Meclisi'nin üçüncü dönem çalışmaları ekim ayında Bergama, Kınık ve Dikili ile devam edecek. Dikili'de eğitim ve müzakere toplantısı 12 Ekim'de, oylama ve karar alma toplantısı 15 Ekim'de yapılacak. Bergama'da yurttaşlar 13 Ekim'de eğitim ve müzakere, 15 Ekim'de ise oylama ve karar alma toplantısı için bir araya gelecek. Kınık'ta ise eğitim ve müzakere ile oylama ve karar alma süreçleri 13 Ekim'de aynı gün gerçekleştirilecek.

İlçelerde yürütülen çalışmaların ardından süreç kent ölçeğine taşınacak. İl Yurttaş Meclisi toplantıları 16 ve 20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. İl Yurttaş Meclisi katılımcıları, ilçe Yurttaş Meclisi katılımcıları arasından seçilecek. Yurttaş Meclisi modeliyle İzmir'de yaşayanların yalnızca görüş bildiren değil, yaşadıkları kente ilişkin sorunları tartışan, çözüm geliştiren ve önceliklerin belirlenmesine doğrudan katkı sunan aktif paydaşlar haline gelmesi hedefleniyor. Bilgiye dayalı müzakere süreçleriyle katılımcı ve yeni bir yönetişim modelinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.