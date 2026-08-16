İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 95'inci kez kapılarını açmaya hazırlanan İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde, organizasyonun kalbi Kültürpark'ta hazırlıklara hız verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 95'inci kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı için hazırlıklarını sürdürüyor. 5-13 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak 95. İzmir Enternasyonal Fuarı öncesinde, fuarın evi Kültürpark'ta çalışmalar hız kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Kültürpark'ta kapsamlı bir bakım faaliyeti yürütülüyor. Kültür-sanat etkinliklerinden ticari iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan Kültürpark'ın yeşil alanlarında, sert zeminlerinde ve simge alanlarında eş zamanlı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen bakım çalışmaları kapsamında, 420 bin metrekarelik Kültürpark'ın yeşil alanlarında çim biçme çalışmaları yapıldı. Çim alanların bakımının yanı sıra parka renk katacak yeni çiçekler de dikildi. Başta palmiyeler olmak üzere Kültürpark'taki ağaçlarda budama çalışmalarına hız verildi. Fuar açılışına kadar aralıksız devam edecek çalışmalarla İzmirliler, İzmir Enternasyonal Fuarı'nı daha yeşil ve bakımlı bir Kültürpark'ta karşılayacak.

Yeşil alanların yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, parkın sert zeminlerinde zaman ve kullanıma bağlı olarak bozulan alanlarda da iyileştirme çalışması başlattı. Yaya konforunu etkileyen sert zeminlerdeki kilit parke taşları sökülerek yenilenmeye başlandı. Kültürpark'ın sembolleri arasında yer alan kaskatlı havuzda ise yenileme çalışması başlatıldı. Yılların simgesi havuzun zemininde boyama çalışmaları gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, fuarda hizmet verecek tüm alanların güvenli ve konforlu hale getirilmesi için çalışmalarını açılışa kadar sürdürecek.