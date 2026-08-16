Karabağlar Belediyesi çalışanları bu kez görevlerinin başından tiyatro sahnesine uzanan farklı bir çalışmaya imza attı. Karabağlar Kent Tiyatrosu bünyesinde hazırlanan 'Bardakçı Baba', ilk kez seyirci karşısına çıktı.

İZMİR (İGFA) - Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk gösterimi Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da izledi. Seyircinin ilgiyle takip ettiği oyun, finalde uzun süre alkışlandı.

Komedi türündeki 'Bardakçı Baba'nın senaryosunu Yunus Emre Gümüş kaleme alırken, yönetmenliğini Onur Çatal üstlendi. Koreografisini Nejla Özge Alban, müziklerini ise Engin Bayrak hazırladı. Oyuncu kadrosunda Nevaf Bilmen, Burcu Gülbey, Engin Serep, Ersoy Aslan, Demet Emiroğlu, Mine Tomakinoğlu Otluoğlu, Bülent Kalender, Hatice Baran ve Tolga Canagir yer aldı.

Alışveriş merkezleri ve zincir marketlerin mahalle kültürü üzerindeki etkisini renkli karakterler ve mizahi bir dille ele alan oyun, sahne arkasında da belediye çalışanlarının emeğiyle şekillendi. Dekor, afiş ve sahne hazırlıklarına katkı sunan kurum çalışanları, farklı müdürlüklerdeki görevlerinin yanı sıra tiyatro sahnesinde de bir araya geldi.

BAŞKAN KINAY, 'ÇALIŞANLARIMIZ KARABAĞLAR'A BİR HAYAT, BİR NEFES VERDİLER'

Prömiyer sonunda sahneye çıkarak tüm ekibi tek tek kutlayan Başkan Helil Kınay, personel tiyatrosunun göreve başladıkları dönemde kurdukları hayallerden biri olduğunu belirterek ortaya çıkan çalışmanın beklentilerinin ötesine geçtiğini söyledi. Kınay, 'Personel tiyatrosu yapar mıyız dediğimizde 'Yaparız' demiştik. Ama bu kadar profesyonel ve kısa sürede böyle bir adım atılması benim hayalimin çok ötesinde. Karabağlar'ın öyle güzel değerleri, ekibimizin öyle büyük bir gücü var ki bütün zorluklara rağmen kendi mucizelerini yaratıyor' dedi.

Tüm ekibe teşekkür eden Kınay, 'Artık sözlerin gerçeğe dönüştüğü anları paylaşıyoruz. İşlerini ve sorumluluklarını sürdürürken Karabağlar'a bir hayat, bir nefes daha verdiler. Eğitmenlerimize, oyuncularımıza, dekorundan sahnesine, afişinden hazırlık sürecine kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bana bu gururu yaşattınız. İyi ki varsınız' diye konuştu.

İzleyiciden büyük alkış alan 'Bardakçı Baba', ikinci gösterimiyle eylül ayında Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda yeniden seyirciyle buluşacak.