Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, BESOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve oda başkanları, Ankara’daki temasları kapsamında Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’i makamında ziyaret etti. Görüşmede, esnaf teşkilatını yakından ilgilendiren konular hakkında Genel Müdür Şener’e detaylı bilgi verildi.ANKARA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki BESOB yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları Ankara’daki temaslarını Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener’i ziyaret ederek sürdürdü.

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Şener’i makamındaki ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Şener’e ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti. Esnaf teşkilatını yakından ilgilendiren konular hakkında bilgi veren Bilgit, NACE kodlarının yeniden düzenlenmesi, enflasyon muhasebesi ve defter hadlerinin yeniden belirlenmesi konularının önemine vurgu yaptı.

“Defter tutma hadleri yeniden gözden geçirilmeli”

Bilgit, “Şu günlerde bizlere iletilen konuların başında defter tutma hadleri geliyor. Bu noktada talebimiz defter tutma hadleri, yüksek enflasyon dönemlerinde reel ekonomiyi daha doğru yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellenmelidir. Bu, esnafların muhasebe yükümlülüklerini daha sürdürülebilir hale getirir. Enflasyon oranına bağlı olarak hadlerin otomatik olarak güncellenmesi sağlanabilir. Bu, sürekli değişen ekonomik koşullara esnafların daha hızlı adapte olmasına yardımcı olur” dedi.

Ekonomik gelişmelerden en başta etkilenen kesimlerden bir tanesinin de esnaf olduğunu belirten Bilgit, “Esnafın geliri belli, gücü belli. Ekonomide yaşanan en ufak bir gelişmede bile en başta etkilenen Esnafların karşılaştığı ekonomik zorlukları hafifletmek ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamak için çeşitli adımların atılması önem arz ediyor. Bu adımlar, defter tutma hadlerinin güncellenmesi, vergi politikalarının gözden geçirilmesi, finansman desteği sağlanması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması, dijital dönüşümün desteklenmesi ve esnaf odaları ile işbirliği yapılması gibi alanlarda olabilir. Bu şekilde, esnafların ekonomik koşullara daha iyi uyum sağlamaları ve işletmelerini sürdürülebilir bir şekilde yönetmeleri mümkün olacaktır” diye konuştu.

Bursalı esnafların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de kendisine iletilen talepleri ilgililerle paylaşacağını söyledi.

Ziyaret, diğer konular hakkında da görüş alışverişinin yapılmasının ardından sona erdi.