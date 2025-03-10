Dünya genelindeki kentlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF, 9 ülkeden 21 kenti ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine dahil etti. Bu kentlerden biri Bursa oldu. Dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösteren Bursa'nın hedefi Top7 listesine girerek finale kalmak.BURSA (İGFA) - Bursa’da teknolojinin getirdiği yeniliklerin günlük hayatta uygulanabilmesi amacıyla akıllı şehircilik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, uluslararası kurumların dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü de dünya genelindeki şehirlerin akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki performanslarını değerlendiren ICF’ye Bursa adına başvuru yaptı. Bu yıl 9 ülkeden 21 kenti ‘Smart21 Communities of 2025’ listesine dahil eden ICF, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen akıllı ulaşım, veri tabanlı yönetim, açık inovasyon projeleri ve dijital şehircilik uygulamaları sonucunda Bursa’yı da listeye dahil etti.

ICF, Smart21 listesinde yer alan kentlerin daha detaylı değerlendirmesini yaparak en başarılı 7 şehri finalist olarak belirleyecek.

Bu kentler, İspanya’da gerçekleşecek konferansta duyurulacak. Daha sonra Vietnam’da yapılacak toplantıyla da ‘Intelligent Community of the Year 2025’ (Yılın En Akıllı Şehri) ödülü verilecek.

Teknolojinin her geçen gün daha önem kazandığı bir ortamda akıllı şehircilik uygulamalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük uygulamalar için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Daha yaşanabilir, daha yeşil Bursa ve daha teknolojiyle donatılmış bir kent hedefiyle yeni projeler geliştirildiğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların sonucunda ICF tarafından Bursa’nın dünyanın en akıllı şehirleri arasında gösterildiğini dile getirerek,dijital dönüşüm ve akıllı şehircilik vizyonunu güçlendiren projelerle Top7 listesine girerek finale kalmayı hedeflediklerini söyledi. Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’nın küresel ölçekte en akıllı şehirlerden biri olarak konumlanması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.