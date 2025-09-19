Güzelbahçe Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Ayşe Mayda Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, yeni sezonuna yoğun katılım ve coşkulu bir törenle başladı.İZMİR (İGFA) -50 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik hizmet veren merkez, ikinci yılında da büyük ilgi görüyor.

Yeni sezon açılışına CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay, meclis üyeleri ile çok sayıda Güzelbahçeli katıldı. Açılışta hem hizmetlerin tanıtımı yapıldı hem de katılımcılarla keyifli anlar yaşandı.

‘HALKÇI BELEDİYELERİN HİZMETİ BÖYLE OLUR’

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, merkezin sosyal sorumluluk anlayışıyla örnek bir hizmet sunduğunu belirterek, “Bu merkez, birçok belediyeye örnek olacak nitelikte. Başkanımızın ve eşinin bu işe dört elle sarılması takdire şayan. Sosyal demokrat belediyecilik, halktan aldığı bütçeyi halk için kullanmaktır; burada bunun en güzel örneğini görüyoruz” dedi.

‘AİLEMİZ BÜYÜYOR’

Bir yıldan beridir güzel bir hizmet verdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Burada hizmeti başlattığımız zaman inanın olur mu burası dolar mı diye düşünürken baktık ki artık sığmıyoruz ve yeri büyütme kararı aldık. Şimdi bakıyorum büyütmemize rağmen yine yeterli değil demek ki doğru bir iş yapmışız. Bizleri bir yıldır yalnız bırakmayan saygı değer hocalarımıza teşekkür ediyorum. Her hafta burada sizlerle bir araya geldiler. Gönüllü olarak burada eğitici paneller, söyleşiler düzenlediler. Bu yılda çok değerli bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Şimdiden yeni sezon hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin; sağlıklı ve uzun yaşamın bilimsel ipuçlarını, Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ‘Alzheimer’in dünü, bugünü, önlemek mümkün mü?’ konularıyla ilgili eğitim verdi. Ayrıca ritim gösterisi düzenlendi.