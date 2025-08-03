Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi için çalışmalara hız verdi. Çiftehavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşarak, planlamaya dair önemli bilgiler paylaşan Başkan Aydın, 15 bin metrekarelik alanda 284 konutluk bir kentsel dönüşümü hayata geçireceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, sağlıklı ve güvenli kentleşme hedefiyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek planlanan dönüşüm planına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaştı. Mahallelinin kentsel dönüşüm planına yönelik sorularını ise tek tek yanıtladı. Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Vardar, Orhaneli Çivili Mahalle Muhtarı Bayram Turan, Çivili Kültür Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı İsmail Aygün’ün de katıldığı toplantıya bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.

Çiftehavuzlar Mahallesi’nin riskli alan ilan edildiğini hatırlatan Başkan Erkan Aydın, bölgedeki dönüşümün artık uygulanabilir aşamaya geldiğini vurguladı. Proje sahasında Osmangazi Belediyesi’ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve vatandaşlara ait parsellerin bulunduğunu belirten Aydın, yapılan titiz çalışmalar sonucunda adil bir planlama oluşturulduğunu söyledi. Başkan Aydın, “Hak sahiplerinin tek bir hak kaybı yaşamaması için ekiplerimiz santimetrede büyük hassasiyet ile çalışmalar yürüttü. İmzalar tamamlandıktan sonra 15 bin metrekarelik alanda dönüşüme başlayacağız. Deprem felaketi yaşanmadan, hızlı ama planlı şekilde bu süreci tamamlamak istiyoruz” dedi.

“284 KONUTLUK PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK”

Projede, 104 parsel üzerinde toplam 145 bağımsız bölüm bulunduğunu ifade eden Başkan Aydın, yeni yapılacak konutlarla ilgili şu bilgileri verdi: “14 bin 751 metrekarelik alanda 284 adet 3+1 daire yapılacak. Bu konutlar 96 metrekarelik ve tek tip olacak. Hak sahiplerine, 145 konut karşılığında 114 daire, 19 ticari birim karşılığında ise 19 ticari alan verilecek.”

Başkan Erkan Aydın, Çiftehavuzlar Mahallesi’nde gerçekleştirilecek kentsel dönüşümün kendi dönemlerinde başlattıkları dönüşüm seferberliğinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Özellikle demiryolu altındaki bölgelerde zamanla yaygınlaştırılacak benzer projelerle, depreme dayanıklı, planlı ve sosyal yaşamla bütünleşik alanlar oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.

Bursa’nın deprem kuşağında bulunduğunu ifade eden Başkan Aydın, “Birçok yapımız ne yazık ki deprem yönetmeliğine uygun değil. Osmangazi Belediyesi olarak, kendi dönemimizde ilk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz. Bu bizim için çok önemli bir sorumluluk. Önceliğimiz, vatandaşın mağdur olmadan, güvenli konutlarda yaşamını sürdürmesini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Dönüşüm sürecinin ekonomik yönüne de değinen Başkan Aydın, yüksek enflasyon ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle projeye bir an önce başlanması gerektiğini söyledi. Vatandaşların aklındaki tüm soru işaretlerini gidermek adına sürecin tamamen şeffaf yürütüleceğini vurgulayan Aydın, “Bana projeyle nasıl sunum yapıldıysa, aynı sunum vatandaşa da yapılacak. Tüm detayları öğrenebilecekleri bir Kentsel Dönüşüm Ofisi’miz var. İsteyen gelip birebir bilgi alabilir” diye konuştu.