Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve 4 ekibin yer aldığı Süper Kupa'da Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın saat 16.00'da Ortahisar Belediyespor ile karşılaşacak.BURSA (İGFA) - Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde ilk resmi maçına Ankara’da düzenlenecek Süper Kupa'da 30 Ağustos Cumartesi (YARIN) Ortahisar Belediyespor karşısında çıkacak.

Geride kalan sezonu Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan, ligi ise üçüncü sırada bitiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara'da düzenlenecek organizasyonla yeni sezona kupayla başlamayı hedefliyor.

Kupadaki diğer mücadelede ise Üsküdar Belediyespor ile Armada Praxis Yalıkavak saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. Yarınki maçları kazanan ekipler pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.