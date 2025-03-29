MUĞLA (İGFA) - Marmaris'te devam eden Kızılbük Thermal Wellness Resort projesine ilişkin yargı kararları, Kızılbük GYO'nun hukuki haklılığını tescillemeye devam ediyor. Marmaris Belediyesi'nin uyguladığı işlemlere ilişkin Muğla ve İzmir'deki mahkemeler, verilen idari para cezaları ve ruhsat iptallerine ilişkin peş peşe yürütmeyi durdurma kararları verdi.

Muğla ve İzmir'deki idari mahkemeler, Kızılbük Thermal Wellness Resort projesiyle ilgili olarak verilen idari para cezaları ve ruhsat iptallerine ilişkin birçok kararda yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projeye ilişkin Marmaris Belediyesi’nin şirketin aleyhinde hukuka aykırı işlemler tesis ettiği, kesinleşmiş yargı kararları ile tescil edildi.

İlk karar Muğla'dan geldi

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59.645.982,86 TL'lik idari para cezası, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Aynı mahkeme, 28.08.2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal etti.

Marmaris Belediyesi tarafından proje sahası dışında yapıldığı iddia edilen dolgu alanlarıyla ilgili verilen 59.645.982,86 TL'lik idari para cezası, Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, yaptığı değerlendirmede, söz konusu dolgu alanlarının proje sahasıyla doğrudan ilişkili olmadığını ve bu nedenle verilen cezanın hukuki dayanağının bulunmadığını belirtti. Aynı mahkeme, 28.08.2024 tarihli ödeme emrini de hukuka aykırı bularak iptal etti.