Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde üniversite sınavına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz olarak düzenlediği YKS hazırlık kursları başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen YKS hazırlık kursları, öğrencilerin sınava daha planlı ve verimli hazırlanabilmelerine katkı sunuyor.

Hürriyet, Naim Süleymanoğlu, Orhangazi, Kestel ve Vakıf Sınava Hazırlık Merkezleri'nde gerçekleştirilen eğitimlerde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve TYT alanlarında dersler veriliyor. Lise mezunu öğrencilerin yanı sıra Hürriyet ve Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezleri'nde 12'nci sınıf öğrencileri de kurslardan yararlanabiliyor.

AKADEMİK EĞİTİMİN YANI SIRA REHBERLİK DESTEĞİ

Haftanın dört günü yüz yüze gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, alanında uzman öğretmenler eşliğinde sınava hazırlanıyor. Derslerin yanı sıra bire bir etüt, konu tekrarı, soru çözümü ve ödev takibi çalışmalarıyla öğrencilerin akademik gelişimleri destekleniyor. YKS hazırlık sürecinde ihtiyaç duyulan güncel eğitim materyalleri de öğrencilere ücretsiz olarak sunuluyor. Öğrencilerin gelişimlerinin düzenli olarak takip edilmesi amacıyla iki haftada bir, farklı seviyelere uygun deneme sınavları gerçekleştiriliyor. Deneme sınavlarıyla öğrencilerin akademik durumları ölçülürken, sınav sürecinde zaman yönetimi ve kaygı kontrolü konusunda deneyim kazanmaları da sağlanıyor. Merkezlerde ayrıca rehberlik ve motivasyon çalışmaları yürütülüyor. Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde aileler de öğrencilerin eğitim sürecini düzenli olarak takip edebiliyor.

Kursa katılan öğrenciler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederek eğitimlerin kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.