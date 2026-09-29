Basın İlan Kurumu Van Şube Müdürlüğü ile DAKA arasında, Van, Bitlis ve Hakkâri'de görev yapan 50 basın mensubuna yönelik kapasite geliştirme programı için imzalar atıldı.

VAN (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğinde hayata geçirilecek 'Bölge Basınına Drone Eğitimi ile Kapasite Geliştirme Programı' için sözleşme imzalandı.

DAKA'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem kapsamında desteklenen proje, Van, Bitlis ve Hakkâri'de görev yapan 50 basın mensubunun mesleki ve teknik kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Sözleşme, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay ile Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz tarafından imza altına alındı.

DRONE MEVZUATI VE UYGULAMALI EĞİTİM VERİLECEK

Uygulama aşamasına geçen proje kapsamında katılımcılara İHA/drone mevzuatı, uçuş güvenliği ve uygulamalı havadan çekim teknikleri konularında eğitimler verilecek.

Dört günlük eğitim programı olarak planlanan çalışma ile basın mensuplarının, hızla gelişen habercilik teknolojilerine uyum sağlamaları ve drone teknolojilerini haber, fotoğraf ve görüntü üretiminde etkin, güvenli ve mevzuata uygun biçimde kullanabilmeleri amaçlanıyor.

Projenin yalnızca basının teknik kapasitesini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda Van, Bitlis ve Hakkâri'nin tarihî, kültürel ve doğal zenginliklerinin daha nitelikli görsel içeriklerle geniş kitlelere aktarılmasına da katkı sağlayacağı belirtildi. Eğitim hizmetini verecek yüklenicinin belirlenmesine ilişkin sürecin DAKA tarafından yürütüleceği, eğitim takvimi ve uygulama ayrıntılarının ise koordinasyon toplantılarının ardından netleşeceği kaydedildi.