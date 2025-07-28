Bursa’da çıkan orman yangınlarına 196 araç ve 589 personelle müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, bir yandan söndürme ve soğutma çalışmalarına destek verirken diğer yandan Bursalıların yardım amacıyla gönderdiği ancak bölgede risk oluşturabilecek atıkları toplayarak olası yeni yangınların da önüne geçmiş oluyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da 3 gündür etkili olan orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla sürerken, Büyükşehir Belediyesi de İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm birim ve ekipleriyle sahada büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

196 araç ve 589 personelle sahada gece gündüz demeden yer alan Büyükşehir Belediyesi, Gürsu-Kestel bölgesinde soğutma, Harmancık bölgesinde ise söndürme işlemlerini kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlarla birlikte yürütüyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Tarım Peyzaj AŞ tarafından oluşturulan 100 kişilik ekip ise Bursalıların yardım amacıyla gönderdiği ancak yangın bölgelerinde risk oluşturabilecek atıkları büyük bir titizlikle topluyor.

Alanda gezerek plastik, cam ve kağıt gibi atıkları tek tek toplayan ekipler, olası yeni yangınların önüne geçilmesini amaçlıyor.