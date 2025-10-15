Bursa'da faaliyet gösteren ve 16 Haziran'da konkordato ilan eden Atış Yapı sahibi Ahmet Atış ile birlikte babası Hüsamettin Atış ve kardeşi Metin Atış eniştesi E.T. gözaltına alındı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da inşaat sektörünün önemli isimlerinden Atış Yapı sahibi Ahmet Atış ile birlikte babası Hüsamettin Atış ve kardeşi Metin Atış eniştesi E.T., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alındı.

16 Haziran'da konkordato ilan eden Atış Yapı, 16 Eylül'de de sürenin 2 ay uzatılmasını istemiş ve kabul edilmişti.