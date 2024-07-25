Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajlardaki su seviyesinde yaşanan düşüş sebebiyle yeraltı derin su kuyularını daha sağlıklı ve içilebilir hale getirerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Başkan Mustafa Bozbey, Demirtaş bölgesindeki 32 adet su kuyusundan temin edilecek suyu çeşitli testlerden geçirildikten sonra Dünya Sağlık Örgütü standartlarında Bursalılara ulaştıracaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar ve su tüketiminin hızla artması üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, susuzlukla karşılaşmamak için çalışmalarını hızlandırdı. Barajlardaki su seviyesinde görülen düşüş üzerine BUSKİ Genel Müdürlüğü, yeraltı derin su kuyularını devreye almak üzere hareket geçti. Bu kapsamda Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölgesinde içme suyu ana iletim hattı bağlantı çalışmaları BUSKİ ekipleri tarafından tamamlandı. Bölgedeki 32 adet yeraltı derin su kuyusundan temin edilen su, paket içme suyu arıtma tesisinde filtrasyon ve dezenfeksiyon işleminden sonra Dünya Sağlık Örgütü standartlarına getirilerek içme suyu şebekesine verilecek. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde BUSKİ aracılığıyla önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, artık Bursa’da suyun çeşmeden gönül rahatlığıyla içilebildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterler ölçüsünde arıtılan suyun, laboratuvarda yapılan kapsamlı tahliller sonrasında şehir şebekesine verildiğini anlatan Başkan Bozbey, “Kesintisiz su temini için Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölgesindeki 32 adet yeraltı derin su kuyusunu devreye alıyoruz. Buradaki sular paket arıtma tesisine iletilecek, filtrasyon ve dezenfeksiyon işleminden sonra şehir şebekesine verilecek. Sağlıklı ve kesintisiz su temini için yoğun gayret gösteriyoruz. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: igf